A Coruña celebra el primer aniversario del plató virtual más grande de España

La Diputación de A Coruña conmemora el primer año de actividad del CEI (Coruña Estudio Inmersivo), una infraestructura estratégica impulsada por la institución provincial que se ha consolidado en apenas doce meses como un referente de la producción audiovisual inmersiva en España.

Desde su puesta inauguración oficial en febrero de 2025, el CEI acogió una amplia variedad de proyectos que abarcan rodajes cinematográficos, producciones publicitarias y de moda, programas de radio, jornadas profesionales y presentaciones corporativas. Esta actividad constante sitúa a la provincia de A Coruña en la vanguardia de la innovación tecnológica aplicada al sector audiovisual y refuerza su posicionamiento como destino competitivo para rodajes y producciones de alto nivel.

El CEI fue inaugurado el 14 de febrero de 2025 en un acto que contó con la participación del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López Águeda; el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso; del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, entre otras autoridades.

Posteriormente, en septiembre de 2025, el estudio fue presentado al sector audiovisual nacional e internacional en el marco del 73º Festival Internacional de San Sebastián, reforzando su proyección. Durante este primer año, el CEI se presentó también en eventos clave del sector como Iberseries (Madrid) o London Focus 2025. Actualmente, la gestión del plató virtual corre a cargo de Pedralonga Estudios, que desarrolló una intensa actividad de promoción y captación de proyectos a lo largo de este primero año.

Entre los trabajos realizados en el CEI figuran escenas de una producción cinematográfica de Vaca Films, shootings de moda para marcas del grupo Inditex, un especial de Hora 25 de la Cadena SER sobre el sector audiovisual gallego, así como jornadas profesionales organizadas por el Clúster Audiovisual Gallego en el marco del programa I+P Ideas para Producir. También trabajaron en las instalaciones numerosas productoras y agencias como Idea Creatividad, Undodez Producciones o Avestudio, desarrollando campañas corporativas y proyectos creativos.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que “el CEI es una apuesta estratégica por la innovación, por la industria cultural gallega y por el empleo calificado en nuestra provincia. En apenas un año demostró que Galicia puede competir en la primera línea de la producción virtual, atrayendo proyectos y talento”. Formoso subrayó que esta inversión forma parte de una visión más amplia de apoyo a los sectores productivos emergentes y a la digitalización, contribuyendo a la diversificación económica y a la creación de oportunidades.

En 2026 se prevé reforzar este por el audiovisual de la Ciudad de las TIC con la apertura de dos nuevos platós tradicionales de 2.000 y 2.500 metros cuadrados, ampliando la capacidad operativa del complejo y consolidando el entorno como un auténtico hub audiovisual de referencia en el noroeste peninsular.

Con el equilibrio entre tecnología de última generación, creatividad y versatilidad, el CEI se consolida como un espacio clave para la producción virtual aplicada al cine, a la moda o a la publicidad, proyectando el talento audiovisual gallego a nivel nacional e internacional.