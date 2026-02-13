Suspendida la huelga del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña

Uno de los autobuses de Betanzos en la Estación de A Coruña Carlota Blanco

La huelga indefinida del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña - convocada por la CIG tras el preacuerdo firmado por UGT y CCOO con la patronal pero que no contó con el respaldo mayoritario de los trabajadores - ha quedado suspendida.

Así lo ha confirmado a Europa Press Ernesto López, representante de CIG Transportes, que ha explicado que UGT ha firmado el "preacuerdo tal como estaba y CCOO se lo está pensando, nosotros no", ha señalado tras la reunión celebrada este jueves con la patronal y con la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais.

"Lo puede firmar en cualquier momento", ha precisado en relación a un sindicato minoritario en el sector - la CIG es la que tiene mayor representaación - pero cuya firma del preacuerdo junto a UGT - la segunda más representativa - implicaría que ya habría un acuerdo con la patronal.

"Debería haber una nueva reunión, pero no sabemos cuándo", ha sentenciado también el dirigente sindical tras las asambleas convocadas con el personal para informarles de la situación y decidir sobre la huelga indefinida, que se retomó esta semana tras varios aplazamientos y con paros diarios antes.

Mientras, desde UGT, Iván Cancela, representante del sector de Transportes en el sindicato, ha explicado a Europa Press que en su caso plantearon a la patronal la opción de que aquellos trabajadores y trabajadoras que así lo considerasen firmasen un "convenio de eficacia limitada".

"Decidimos ir por la vía de firmar un convenio de eficacia limitada", ha señalado sobre la propuesta planteada a la patronal quien deberá valorar si la acepta.

A esta situación se llega después de un contexto de unión sindical que en las últimas reuniones desembocó en una división en relación a las posturas mantenidas por las centrales sindicales con acusaciones a la CIG de "desinformación" por parte de la patronal y de "actos vandálicos y extorsión" por parte de UGT a este sindicato.