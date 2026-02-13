'Nestas datas, que non sobren as sobras!': así es la campaña que apuesta por un carnaval sin desperdicios en A Coruña

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, estuvo este viernes "repetindo" campaña. 'Nestas datas, que non sobren as sobras!' vuelve a los mercados coruñeses tras el éxito recabado en Navidad.

El reparto de cucharas de madera con un código QR, donde vienen las recetas para aprovechar las sobras, inunda a lo largo de estos días las plazas de abastos de la ciudad. Al acceder a ese enlace, puedes encontrar, como apunta Belén do campo, comidas "das nosas avoas":"ropa vella, croquetas ou empanadas".

La delegada asegura que el objetivo es que no se compre compulsivamente y se pueda reciclar la comida, ayudando de este modo al medio ambiente. "É bo concienciar para que non compremos compulsivamente e teñamos que tirar moita desa comida, ao mesmo tempo que podamos reciclar", comentó en el mercado.

Belén do Campo durante su visita al mercado de Monte Alto Andrea Gestal

Además, haciendo partícipes a las plazas de abastos, cree que es una forma de dinamizarlos y de "darlle valor a esa economía de proximidade", al mismo tiempo que pueden compartir esta acción con sus clientes.

Algo que comparte Ana, presidenta de los placeros de Monte Alto. "A xente maior xa ten máis idea, pero os máis novos non o viviron tanto", apuntó con respecto a esas recetas tradicionales. Además, cree que esta campaña abre la puerta a los más jóvenes a las plazas de abastos: "Paréceme moi de agradecer".

Una campaña que vuelve es porque ha triunfado. "Percibimos unha boa acollida", aseguró Belén do Campo, tras la acción navideña. "A xente moza agradece eses consellos que están no código QR. Sempre é bo que te indiquen outro tipo de receta", concluyó la delegada, con la vista puesta en futuras actividades de este tipo.