Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

'Nestas datas, que non sobren as sobras!': así es la campaña que apuesta por un carnaval sin desperdicios en A Coruña

El paradigma es la croqueta: la forma tradicional de reciclar la comida

Andrea Gestal
Andrea Gestal
13/02/2026 12:05

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, estuvo este viernes "repetindo" campaña. 'Nestas datas, que non sobren as sobras!' vuelve a los mercados coruñeses tras el éxito recabado en Navidad.

El reparto de cucharas de madera con un código QR, donde vienen las recetas para aprovechar las sobras, inunda a lo largo de estos días las plazas de abastos de la ciudad. Al acceder a ese enlace, puedes encontrar, como apunta Belén do campo, comidas "das nosas avoas":"ropa vella, croquetas ou empanadas".

La delegada asegura que el objetivo es que no se compre compulsivamente y se pueda reciclar la comida, ayudando de este modo al medio ambiente. "É bo concienciar para que non compremos compulsivamente e teñamos que tirar moita desa comida, ao mesmo tempo que podamos reciclar", comentó en el mercado.

Belén do Campo durante su visita al mercado de Monte Alto
Andrea Gestal

Además, haciendo partícipes a las plazas de abastos, cree que es una forma de dinamizarlos y de "darlle valor a esa economía de proximidade", al mismo tiempo que pueden compartir esta acción con sus clientes.

Algo que comparte Ana, presidenta de los placeros de Monte Alto.  "A xente maior xa ten máis idea, pero os máis novos non o viviron tanto", apuntó con respecto a esas recetas tradicionales. Además, cree que esta campaña abre la puerta a los más jóvenes a las plazas de abastos: "Paréceme moi de agradecer". 

Una campaña que vuelve es porque ha triunfado. "Percibimos unha boa acollida", aseguró Belén do Campo, tras la acción navideña. "A xente moza agradece eses consellos que están no código QR. Sempre é bo que te indiquen outro tipo de receta", concluyó la delegada, con la vista puesta en futuras actividades de este tipo.

Te puede interesar

Los representantes de los distintos colectivos comparecieron en la sede de la Alexandre Bóveda, en A Coruña

El movimiento memorialista espera que el Supremo inicie con Meirás "o fin do espolio dos Franco"
EFE
El ideal gallego

La Urbanización Valaire contará en las próximas semanas con un área biosaludable y de calistenia
Redacción
Uno de los autobuses de Betanzos en la Estación de A Coruña

Suspendida la huelga del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña
EP
La avenida de Navarra, en una foto reciente, descubre sus raíles soterrados

El Ayuntamiento reasfaltará los raíles cuando cese el mal tiempo
Abel Peña