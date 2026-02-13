Maximilian Hornung | “La OSG superó todas mis expectativas, es una orquesta increíble”

Maximilian Hornung, en el Palacio de la Ópera Germán Barreiros

Para todo hay una primera vez. En el caso de Maximilian Hornung (Augsburgo, 1986), destacado violonchelista alemán, llevará a cabo sus primeros conciertos en España este fin de semana. Lo hará como solista invitado de la OSG interpretando el ‘Concierto para violonchelo en mi menor, op. 85’ de Edward Elgar, una de las dos piezas que protagonizarán los conciertos que hoy y mañana, a las 20.00 horas ambos, interpretará la OSG en el Palacio de la Ópera. Una agrupación que ha sorprendido al chelo teutón: “Superó todas mis expectativas, es una orquesta increíble”.

¿Qué puede esperarse el público de estos conciertos?

Creo que pueden esperarse uno de los grandes dúos de la música clásica. La pieza de Elgar es como un thriller lleno de emociones que te arrastran hacia su música, con una melodía que no te deja ir, cautivadora, que de algún modo da una visión retrospectiva de unos tiempos pasados muy oscuros en Alemania después de la Primera Guerra Mundial.

¿Qué la hace tan especial?

La intensidad de la historia detrás de la música. Es como un testamento musical de Elgar, ya que es la última pieza que escribió, aunque lo hizo 20 años antes de morirse, y de algún modo resumió toda su vida. Así que juntar todas esas emociones con la orquesta, con la que yo como solista voy estableciendo un diálogo, es interesante porque nunca dejamos de explorar y de descubrir nuevos matices. He hecho este mismo concierto muchísimas veces y aún aprendo cosas o me inspira cómo un músico o una orquesta interpreta una parte de la obra como nunca antes había escuchado.

¿Le ilusiona especialmente tocar en España?

Sí, me encanta el país. Me gusta mucho su vino, su comida, su cultura y gente. Tenía ganas de trabajar aquí por la fama que tienen las orquestas españolas. Había hecho algún concierto pequeño suelto, pero ahora tengo ya un calendario repleto, con visitas pronto a Salamanca y Barcelona. Sabía de la calidad altísima de otras orquestas españolas por lo que se dice en todo el mundo, y había escuchado muchas cosas positivas sobre la OSG por su director, Roberto González-Monjas, que es amigo mío desde hace años, y otros colegas del mundillo. Venía con unas expectativas muy altas, pero diría que las superó todas, es una orquesta increíble.

¿Ha conectado con sus músicos?

Mucho. Ensayando enseguida me di cuenta de que es una orquesta muy abierta, proclive a escuchar y reaccionar pronto a lo que los demás están haciendo para tratar de construir algo entre todos, algo que es raro pero muy importante.

¿Varía mucho la manera de hacer música de un país a otro?

No tengo claro que sea así. No creo que el país o la identidad territorial defina cómo suena una orquesta: creo que tiene que ver más con cómo es la orquesta en sí. En Alemania hay orquestas de muchas ciudades o regiones y son todas muy diferentes entre ellas. Creo que debe pasar algo parecido en todos los países: depende más de la trayectoria de la orquesta, quiénes fueron sus músicos o directores, qué influencias tuvieron...

¿Siempre le apasionó su instrumento y la música?

Mi padre era violinista, en mi casa siempre había música. Antes de empezar con el violonchelo tuve lecciones de violín, piano e incluso trompa, pero con el chelo me pasó algo curioso, y es que casi de un día para otro me atrapó por completo. Recuerdo una vez cuando era pequeño, que estaba sentado delante de un violonchelista, y algo en mi cerebro hizo clic y supe desde ese momento que quería dedicarme a eso. Lo que me encanta de la música es que se aprende a escuchar. Te enseña a respetar los tiempos, a empujar o echarte adelante cuando debes y luego retirarte, a que a veces eres protagonista y otras veces no.