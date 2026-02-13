Más de 800 pacientes extranjeros fueron atendidos en 2025 por el Servicio International HM Hospitales en A Coruña

Anabel Costa

Desde su puesta en marcha en 2014, el Servicio International HM Hospitales en A Coruña se ha consolidado como una Unidad de excelencia en la prestación de atención sanitaria a pacientes extranjeros desplazados a esta ciudad por motivos personales, de ocio o laborales, acercándose ya a los 7.000 pacientes atendidos en los últimos 12 años. En 2025 la cifra es de 807 pacientes procedentes de 79 países.

Además de la atención médica, en International HM Hospitales se presta apoyo y acompañamiento a los pacientes extranjeros en todo lo que necesiten durante su estancia. Para ello, el Servicio cuenta con cinco especialistas con dominio de diferentes idiomas y familiarizadas con todos los trámites y procedimientos, no sólo hospitalarios, sino de cualquier otro tipo que puedan facilitar la vida de los pacientes durante su paso por el hospital. Así lo explica Anabel Costa, responsable de International HM Hospitales en Galicia, “para nosotros, el servicio que damos tiene que ser muy humano y cercano, porque ya es difícil enfrentarse a un problema de salud cuando estás en tu casa, cuánto más si estás lejos, no conoces el idioma ni cómo funcionan las cosas allí. Por eso, nosotras visitamos a los pacientes cada poco tiempo para ver qué necesitan y hasta los

acompañamos al quirófano si están asustados o se sienten solos. Pero su trabajo va más allá, “desde facilitarles la adquisición de ropa o una entrada para el fútbol para el acompañante, hasta la organización de la repatriación del paciente, el regreso a su barco o la traducción de sus informes médicos para que se los puedan entregar a su doctor cuando vuelvan a casa”, manifiesta.

La mayor parte de los pacientes atendidos en A Coruña llegan por vía marítima. De hecho, el incremento del tráfico de cruceros en el puerto coruñés ha llevado aparejado un incremento de pacientes que precisan asistencia al hacer escala en la ciudad. “Y no sólo los pasajeros”, señala Anabel Costa, “cada vez más tripulantes aprovechan su paso por A Coruña para hacer sus revisiones médicas con nosotros. Cuando llegan, ya les tenemos todo organizado y lo agradecen mucho”. A ellos se suman los tripulantes de los buques mercantes que arriban a las dársenas coruñesas o que necesitan ser evacuados de sus buques al pasar frente a las costas gallegas.

Otro perfil habitual es el relacionado con el tejido empresarial del entorno, donde se registra una gran internacionalización y mucho movimiento de personal, clientes y proveedores extranjeros. Asimismo, ganan peso los trabajadores españoles en plataformas petrolíferas, que cuentan con seguros extranjeros y aprovechan sus vacaciones para concentrar todas sus revisiones médicas en el Hospital HM Modelo.

En cuanto a nacionalidades de origen, Filipinas ocupa el primer puesto, seguida de Reino Unido, India y Estados Unidos, pero en 2025 se recibieron pacientes de lugares tan poco habituales como Sri Lanka, Azerbaiyán, Myanmar o Tanzania.

Todo ello es una fuente inagotable de anécdotas, que Anabel Costa atesora cada año, “del año pasado me quedo con un crucerista británico que sintió una leve dificultad respiratoria después de haber estado bailando la noche anterior y los médicos de a bordo prefirieron que le hiciésemos unas pruebas adicionales en el Hospital HM Modelo para quedar más tranquilos. Al final resultó que tenía un cuadro gravísimo por una caída sufrida hacía un mes en su casa: presentaba el corazón desplazado, el pulmón encharcado y nadie se explicaba cómo había podido llevar vida normal hasta ese momento. El paciente se sometió a una cirugía compleja y tuvo que quedar ingresado varias semanas al no ser viable su traslado. Con él se quedó su esposa, a la que también prestamos apoyo en cosas tan cotidianas como pedir cita en una peluquería, llamar a un taxista u otras gestiones del día a día”, aclara.

“Lo más gratificante de nuestro trabajo son las cartas de agradecimiento que recibimos. Estamos muy orgullosas del trabajo que hacemos y de la forma en la que lo desarrollamos. Creo que ese es nuestro elemento diferencial”, subraya la responsable de International HM Hospitales en Galicia.