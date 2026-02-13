Los puertos de A Coruña y Baleares comparten sus experiencias en procesos de integración urbana
Ambas entidades han licitado la redacción de un Máster Plan que definirá las líneas maestras de los proyectos que se ejecutarán en los próximos años
Una delegación de la Autoridad Portuaria de Baleares, encabezada por su presidente, José Javier Sanz, visitó este viernes el Puerto de A Coruña con el fin de que ambos organismos intercambien experiencias y conocimiento de cara a los procesos que tienen en marcha en el ámbito de la integración entre puerto y ciudad.
Ambos puertos se encuentran en un momento clave para lograr una transformación de los espacios portuarios que redunde en una mejora de las infraestructuras portuarias y de su relación con sus respectivas ciudades, según destaca el organismo portuario coruñés.
Tanto la Autoridad Portuaria de Baleares como la de A Coruña han licitado la redacción de un Máster Plan que definirá las líneas maestras de los proyectos que se ejecutarán en los próximos años, después de procesos de consulta a la ciudadanía en los que se fijaron unos acuerdos estratégicos consensuados con los agentes sociales y económicos.
La delegación balear estuvo encabezada por su presidente, José Javier Sanz, y se completó con el director, Antonio Ginard; la jefa del Departamento de Gobierno Corporativo, Comunicación y RSC, Laura Molano; y el jefe del Departamento de Planificación y Estrategia, Jorge Nasarre.
Por parte coruñesa estuvieron presentes en la jornada el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado; el director, Juan Diego Pérez; el jefe del Área de Planificación Portuaria, Enrique Maciñeira; y el jefe de la División de Relaciones Institucionales y Comunicación, Ramón Castro.