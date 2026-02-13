Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los puertos de A Coruña y Baleares comparten sus experiencias en procesos de integración urbana

Ambas entidades han licitado la redacción de un Máster Plan que definirá las líneas maestras de los proyectos que se ejecutarán en los próximos años

Iván Aguiar
Iván Aguiar
13/02/2026 13:40
Encuentro de las autoridades portuarias de A Coruña y Baleares realizado este viernes
Encuentro de las autoridades portuarias de A Coruña y Baleares realizado este viernes
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Una delegación de la Autoridad Portuaria de Baleares, encabezada por su presidente, José Javier Sanz, visitó este viernes el Puerto de A Coruña con el fin de que ambos organismos intercambien experiencias y conocimiento de cara a los procesos que tienen en marcha en el ámbito de la integración entre puerto y ciudad.

Ambos puertos se encuentran en un momento clave para lograr una transformación de los espacios portuarios que redunde en una mejora de las infraestructuras portuarias y de su relación con sus respectivas ciudades, según destaca el organismo portuario coruñés.

Dos personas pasean frente a la dársena en una imagen de 2025

Hace 25 años | Una boya estadounidense recorre 9.000 kilómetros hasta A Coruña

Más información

Tanto la Autoridad Portuaria de Baleares como la de A Coruña han licitado la redacción de un Máster Plan que definirá las líneas maestras de los proyectos que se ejecutarán en los próximos años, después de procesos de consulta a la ciudadanía en los que se fijaron unos acuerdos estratégicos consensuados con los agentes sociales y económicos.

La delegación balear estuvo encabezada por su presidente, José Javier Sanz, y se completó con el director, Antonio Ginard; la jefa del Departamento de Gobierno Corporativo, Comunicación y RSC, Laura Molano; y el jefe del Departamento de Planificación y Estrategia, Jorge Nasarre.

Por parte coruñesa estuvieron presentes en la jornada el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado; el director, Juan Diego Pérez; el jefe del Área de Planificación Portuaria, Enrique Maciñeira; y el jefe de la División de Relaciones Institucionales y Comunicación, Ramón Castro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Andrik langfield uPfyxkwA3RM unsplash

¿Qué dice la ciencia sobre los auriculares Bluetooth y posibles daños cerebrales?
Info Veritas
El Patio, en la calle Zapatería, permaneció cerrado este sábado

El Ayuntamiento de A Coruña retira la licencia a El Patio y lo cierra indefinidamente
Guillermo Parga
Feijóo, durante el acto de esta mañana en Palexco

Feijóo: "Óscar López jamás le llegará a la suela del zapato a Javier Lambán, y Sánchez tampoco"
EFE
Temporal en A Coruña

Temporales en Galicia: más de 7.500 incidencias en 3 semanas y agua caída como para abastecer a los gallegos por 113 años
EP