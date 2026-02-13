Los puertos de A Coruña y Baleares comparten sus experiencias en procesos de integración urbana

Encuentro de las autoridades portuarias de A Coruña y Baleares realizado este viernes Cedida

Una delegación de la Autoridad Portuaria de Baleares, encabezada por su presidente, José Javier Sanz, visitó este viernes el Puerto de A Coruña con el fin de que ambos organismos intercambien experiencias y conocimiento de cara a los procesos que tienen en marcha en el ámbito de la integración entre puerto y ciudad.

Ambos puertos se encuentran en un momento clave para lograr una transformación de los espacios portuarios que redunde en una mejora de las infraestructuras portuarias y de su relación con sus respectivas ciudades, según destaca el organismo portuario coruñés.

Hace 25 años | Una boya estadounidense recorre 9.000 kilómetros hasta A Coruña Más información

Tanto la Autoridad Portuaria de Baleares como la de A Coruña han licitado la redacción de un Máster Plan que definirá las líneas maestras de los proyectos que se ejecutarán en los próximos años, después de procesos de consulta a la ciudadanía en los que se fijaron unos acuerdos estratégicos consensuados con los agentes sociales y económicos.

La delegación balear estuvo encabezada por su presidente, José Javier Sanz, y se completó con el director, Antonio Ginard; la jefa del Departamento de Gobierno Corporativo, Comunicación y RSC, Laura Molano; y el jefe del Departamento de Planificación y Estrategia, Jorge Nasarre.

Por parte coruñesa estuvieron presentes en la jornada el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado; el director, Juan Diego Pérez; el jefe del Área de Planificación Portuaria, Enrique Maciñeira; y el jefe de la División de Relaciones Institucionales y Comunicación, Ramón Castro.