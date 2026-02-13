Mi cuenta

La Urbanización Valaire contará en las próximas semanas con un área biosaludable y de calistenia

Redacción
13/02/2026 12:49
Vista de la Urbanización Valaire
Archivo El Ideal Gallego
El Ayuntamiento avanza con su hoja de ruta para ampliar y mejorar las equipaciones públicas en todos los distritos de la ciudad, con nuevas actuaciones previstas en la Urbanización Valaire, donde próximamente se iniciarán los trabajos de construcción de la que será la primera área biosaludable y de calistenia en el núcleo residencial.

Este espacio, concebido para fomentar la práctica deportiva y la actividad física al aire libre, estará situado entre la calle Praga y la avenida de Nueva York, donde se adecuará un pequeño área de juegos infantiles —infrautilizada actualmente— para habilitar las nuevas equipaciones.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, detalló más al por menor el contexto de esta intervención. A día de hoy, la Urbanización Valaire dispone de varios parques infantiles y otras áreas de juegos esparcidas por la zona. Por ejemplo, al lado de las calles Múnich, Oporto y Maastricht.

 “Atendendo aos informes técnicos municipais, un dos espazos nos que se detectaron elementos en desuso foi o da rúa Praga e, neste sentido, entendemos que se pode aproveitar esta superficie pública co obxectivo de darlles resposta a outras necesidades das e dos veciños”, razonó Díaz.

La edil destacó, además, la concepción intergeneracional de este espacio, ya que la incorporación de las equipaciones biosaludables —pensados para fomentar el envejecimiento activo—, son empleados habitualmente por personas en edades más avanzadas.

La previsión inicial es que las equipaciones del área biosaludable y de calistenia lleguen, aproximadamente, la finales de marzo. Esto marcará el punto de partida de las actuaciones, que incluirán la retirada de los juegos existentes, el movimiento de tierras y, ya con posterioridad, la instalación de equipaciones y mobiliario urbano y pechamentos.

Si las condiciones meteorológicas fueren favorables para el desarrollo de los trabajos, se estima su ejecución en el plazo de un mes. La inversión será de casi 50.000 euros.

Más y mejores equipaciones públicas en los barrios

La creación de este nuevo espacio deportivo en la Urbanización Valaire le permite al Gobierno de Inés Rey darle continuidad a su línea de trabajo para modernizar y dotar de más y mejores equipaciones públicas a todos los barrios de la ciudad.

Bajo esta filosofía, el Ayuntamiento está inmerso en la primera fase del Plan de barrios 2025-27, que en el caso de Valaire también establece actuaciones para renovar la iluminación en la avenida de Nueva York y en las calles Sofía y Oporto.

