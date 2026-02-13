La ronda de Outeiro tendrá un tramo de carril bici entre el Pavo Real y Los Rosales

Tramo de la ronda de Outeiro donde se instalará el carril bici, ayer Patricia G. Fraga

La ronda de Outeiro, una de las vías más importantes de la ciudad, contará muy pronto con su propio tramo de carril bici. La Concejalía de Movilidad tiene pensado construirlo entre la rotonda del Pavo Real y la de Los Rosales, donde el tráfico es menos intenso. De momento, ha destinado 18.000 euros a la redacción del proyecto que, además, implicará la reordenación del aparcamiento.

Esto suele significar la conversión del aparcamiento de en línea a en batería. De esta manera, se ganan plazas, aunque a costa de eliminar un carril. Pero como hay tres por cada sentido en ese tramo en el que nunca hay atascos, Movilidad considera que se puede dar ese paso para ganar estacionamiento. En total, son unos 500 metros, aunque no se ha anunciado todavía si el carril bici discurrirá en ambos lados de la calle.

No es la primera medida que adopta el Ayuntamiento para humanizar la ronda de Outeiro en esta zona, dado que es la menos transitada. Conviene recordar los trabajos que se hicieron en 2023, para convertirlo en una especie de bulevar. Las obras para ensanchar las aceras, rebajarlas y añadir árboles afectaron a todo el espacio situado entre la avenida de Labañou, la ronda de Outeiro y la calle Tomás Fábregas, y costaron 742.000 euros.

Humanización

El Ayuntamiento también tiene pensado humanizar la ronda de Outeiro en el tramo que va desde la plaza de Mariñeiros hasta la Glorieta de Pavo Real. Ha asignado a Sos Tecnos (la misma empresa que la del carril bici) la elaboración de otro proyecto. Son 200 metros que transcurren frente a una zona apenas urbanizada, donde se está construyendo el polígono de San Pedro de Visma.

Por otro lado, la alcaldesa había comentado el año pasado los planes de Movilidad para reordenar el aparcamiento en otro tramo de la ronda de Outeiro, el que discurre frente a la Sagrada Familia, ante la demanda que existe de plazas en un barrio donde ahora se está peatonalizando su arteria principal. Sin embargo, no se ha anunciado nada al respecto, así que de momento, será el extremo más cercano al Millennium donde se van a llevar a cabo los proyectos, que permitirán al carril bici superar los 60 kilómetros de longitud.