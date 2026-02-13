Inés Rey estrecha la mano de la nueva concejala del PP, Militza Josefina Prieto Javier Alborés

Aunque el pleno de ayer destacó por la bronca entre el concejal popular Antonio Deus y el teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, que obligó a su suspensión durante dos horas, también tuvo momentos cordiales.

La Corporación municipal recibió a la nueva concejala del PP, Militza Josefina Prieto Riera, que viene a sustituir a Roberto García, que pasa a ser secretario xeral para o Deporte. Prieto ejerce como abogada en España desde 1994, es mediadora del Colegio de Abogados y colabora en temas de extranjería y pensiones para venezolanos.

En el hemiciclo recibió una cálida bienvenida en su primera asistencia al salón de plenos en calidad de edil, en particular por la propia alcaldesa, Inés Rey, que le tomó el juramento nada más celebrarse el minuto de silencio de rigor (en este caso dos) por las víctimas de violencia de género asesinadas desde el último pleno.

Rey la conocía ya personalmente por su ejercicio profesional, dado que ambas son abogadas. Pero todos los concejales, tanto del PSOE como del BNG, cuando tomaban la palabra por primera vez, le desearon suerte en su desempeño como concejala. “Que será también suerte para la ciudad”, añadían.