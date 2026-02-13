Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Inés Rey, sobre la suspensión del polémico pleno de ayer: "Estoy tocada y disgustada"

Señala que el PSOE cayó en la "provocación" del PP

Abel Peña
Abel Peña
13/02/2026 11:13
La alcaldesa, duran el pleno del jueves
La alcaldesa, duran el pleno del jueves
Javier Alborés
El pleno de ayer en María Pita se vio salpicado por la polémica cuando el concejal del PP, Antonio Deus, y el teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, se enzarzaran en una discusión en la que hubo descalificaciones por ambas partes y amenazas por parte de Lage. Con la bancada del PP soliviantada, la alcaldesa decidió suspenderlo durante dos horas. Hoy, en el programa Cita en María Pita, Inés Rey, reconoció estar aún "tocada" y "disgustada": "Creo que los ciudadanos no merecen asistir a una bronca como la que se vio ayer". 

Al explicar lo ocurrido, Rey reconoció como error principal del grupo socialista caer en la "provocación" del PP. "Hay una provocación constante por parte del PP. Tenemos que ser más serios. Pero también pido que nos pongamos en el plano humano, porque somos personas, no robots, y explotamos en el peor momento. Ayer fue un poco así: hubo un ataque personal directo a dos personas, sobre todo a una de ellas". 

Antonio Deus y Miguel Lorenzo, antes del pleno

La alcaldesa Inés Rey suspende el pleno en A Coruña tras una bronca entre el PP y el PSOE

La alcaldesa echó la vista atrás: "Yo llevo aquí casi siete años y cuando llegué, quise pinchar el globo de la discordia. Había plenos muy broncos y en un contexto complicado (PP+PSOE+Marea+BNG+Ciudadanos) con ocho turnos de palabras, pero mantuvimos las formas y el debate no peligró. Se debatía sobre lo que afectaba a los ciudadanos. Pero nunca entrando en la parte personal, en el barro, en el insulto, en la descalificación". 

En resumen, Rey no recuerda haber tenido que llamar al orden a nadie en un pleno en el anterior mandato. "En este, lamentablemente, sí. Está fuera de lugar los calificativos que se dieron en el pleno. No podemos importar la situación que se da en otros lugares y que son un descrédito para la política", declaró. 

De nuevo mirando atrás, Rey recordó una frase que pronunció en su primer discurso de investidura: "No nos van a perdonar que nos insultemos más y mejor. La gente quiere otra cosa. Y creo que ayer no estuvimos a la altura" . Al tiempo que deseaba que no se volviera a producir. "No consentiré descalificaciones de un lado ni de otro", advirtió. 

