El Hesperia A Coruña Centro, en Juan Flórez con Médico Rodríguez, era hace 25 años un proyecto que empezaba a convertirse en realidad en plena cuenta atrás para el inicio de las obras para convertir unos grandes almacenes, los del histórico El Pote, en un hotel de cuatro estrellas. Tal día como hoy del año 2001, El Ideal Gallego informaba de los detalles del acuerdo alcanzado por los responsables de Hesperia con la familia Conde para alquilar el edificio durante 50 años a cambio de 110 millones de pesetas, unos 660.000 euros, anuales. En 1976, el alcalde Liaño Flores retomaba la vieja idea de vender el teatro Rosalía a la Diputación. Su homólogo de 1926, Manuel Casás, negociaba entonces por mejorar las conexiones con Barcelona.

Hace 25 años | Hesperia abrirá un hotel en el edificio de El Pote por 110 millones de pesetas al año

La cadena Hesperia ha alcanzado un acuerdo con la familia Conde para abrir, en la calle Juan Flórez, un hotel de cuatro estrellas. Tras varios meses de negociaciones, ambas partes cerraron los términos del pacto: el edificio de los grandes almacenes será alquilado a la cadena durante cincuenta años por 110 millones de pesetas cada uno de ellos. La dirección de El Pote ya comunicó a sus trabajadores que el centro comercial cerrará a final de este mes de febrero de 2001, pues las obras para convertirlo en hotel se iniciarán dentro de 45 días, lo que conllevará una reestructuración de la empresa propiedad de los hermanos Conde.

El hotel Hesperia Coruña, de cuatro estrellas, abrirá sus puertas en 2002. Hace unas semanas la familia Conde solicitó en la concejalía de Urbanismo la licencia para iniciar las obras, pero se les comunicó que debería ser la cadena catalana la que pidiese dicho permiso.

Hace 50 años | El alcalde Liaño quiere vender el teatro Rosalía

La vieja idea de vender el teatro Rosalía de Castro a la Diputación ha tomado cuerpo en el Ayuntamiento. El alcalde, José Manuel Liaño Flores, que es también diputado provincial, ha resucitado el proyecto, iniciado en la época en que Porto Anido presidía el Palacio de Riego de Agua y Pérez Ardá el de María Pita. No cuajó entonces, ni se llegó a resultado práctico. Se durmió en el cajón de los proyectos y a ambos palacios llegaron nuevos presidentes que no dieron vitalidad al mismo.

Por otra parte, excepcionalmente invitado por la Orquesta de La Coruña ha llegado a esta ciudad el director de la Banda Provincial de la Diputación madrileña, don Miguel Groba y Groba, que dirigirá el concierto de hoy, 13 de febrero de 1976, en el teatro Colón, de la Orquesta de La Coruña. “Venir a mi tierra es un placer –asegura– y en cuanto a la Orquesta de La Coruña, que dirige mi tío Rogelio Groba, la encuentro más dócil, mejor que el año pasado”.

Hace 75 años | Los odontólogos honran a su patrona en San Jorge

El domingo pasado, 11 de febrero de 1951, a las doce de la mañana y en la iglesia parroquial de San Jorge, la Directiva del Colegio de Odontólogos y numerosos colegiados se encontraban esperando a las autoridades que estaban invitadas a la misa que en honor de Santa Apolonia iba a tener lugar en dicha iglesia. Sobre las doce y cuarto comenzaron a llegar las autoridades. Durante la misa, el presbítero señor Barrero cantó diversas composiciones de música sacra.

Además, en el salón de actos del Ilustre Colegio Notarial de La Coruña tuvo lugar ayer la jura y posesión de cargos de los nuevos notarios nombrados en virtud de las oposiciones recientemente celebradas en dicho Colegio. Al solemne acto que se efectuó ante la Junta Directiva en pleno del referido organismo, concurrieron diversos notarios del territorio de Galicia.

Hace 100 años | Casás solicita un servicio rápido a Barcelona

En el expreso regresa hoy, 12 de febrero de 1926, a La Coruña el alcalde de esta capital, señor Casás. Durante su estancia en Madrid ha realizado incesantes gestiones para establecer un servicio rápido de La Coruña y Vigo a Barcelona. Para ello conferenció con el barón de Viver, alcalde de Barcelona, quien le prometió apoyar las gestiones que tanto interesan a la capital catalana, sobre todo teniendo en cuenta el abastecimiento de las carnes procedentes de Galicia.

También solicitó a la Compañía del Norte que ejecute obras indispensables en la estación de La Coruña y que se han interesado hace más de diez años. Contestóle el conde de Fontao que esas obras no están comprendidas en el actual plan. Se lamentó el señor Casás de la escasa atención que la Compañía del Norte dispensa a la más importante de las ciudades gallegas.