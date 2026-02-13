Mi cuenta

El temporal amenaza con destronar al dios Momo

Si se activa la alerta naranja, se cancelará

Abel Peña
Abel Peña
13/02/2026 11:26
Ceremonia de entronización del Dios Momo
Javier Alborés
El comienzo oficial del Carnaval, la ceremonia de entronización del dios Momo, corre peligro. El acto estaba previsto para las nueve de esta noche en la plaza de España, pero el mal tiempo está afectando a los planes. De momento, el acto se ha desplazado cerca, a As Atochas.  

Presentación carnaval A Coruña 2026

As Toliñas, choqueiras del año en A Coruña, protagonizan un Entroido dedicado a las madres

Si la Xunta activa al alerta naranja, tendrá que cancelarse. El Ayuntamiento intentará mantener la programación tal y como se tenía proyectado pero, en estos momentos, todo está en el aire.

Temporal en A Coruña

'Oriana', la novena borrasca del año, activará este viernes la alerta naranja en Galicia

La alcaldesa, advirtió que los cambios pueden darse en el último momento. "Si la alerta sale a las ocho y media y lo tenemos programado para las nueve, por muy montado que esté, no lo podemos hacer", dijo en el programa Cita en María Pita.  

No solo la entronización. El programa entero de Carnaval corre peligro de alterarse o cancelarse. Sobre todo, el problema es el viento, que muchas veces es peor que la lluvia, aclaró Rey: "Con carrozas y escenarios puede ser más peligroso. Vamos intentar ir celebrando todo, pero como digo, a expensas de la alertas". 

