Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Video San Valentín dulce
A Coruña

El San Valentín más dulce de A Coruña

Omar BelloAndrea Gestal
Omar Bello y Andrea Gestal
13/02/2026 19:27

Como cada año, llega el día de los enamorados. Y en este 2026, el 14 de febrero coincide además con el inicio de los carnavales, aunque eso no resta importancia a la cita. Acertar en el regalo a la pareja es todo un reto. Y más allá de algunos clásicos como las flores, que nunca fallan, hay otras posibilidades muy dulces igual de infalibles.

Cristina, de Late&Late Chocolate, y Ángeles, de Don Croissant, explican cuáles son las opciones más demandadas. Y hay regalos para todos, también para los solteros. Porque en San Valentín se celebra el amor en todas sus versiones. Y eso incluye, por supuesto, el amor propio. 

Te puede interesar

El accidente de este viernes, 13 de febrero, en la N-634 de Curtis

Muere una mujer en un accidente en la N-634 a su paso por Curtis
Noelia Díaz
El servicio de bus metropolitano está siendo muy criticado

Oleiros invita a los alcaldes a protestar por la situación del servicio de bus metropolitano
Fran Moar
Parque de Pablo Iglesias, en Betanzos

Decretan la alerta roja en el río Mendo por desbordamientos
Noelia Díaz
Gesto solidario de los alumnos de Aspronaga en el Materno Infantil de A Coruña

El gesto solidario de los alumnos de Aspronaga en el Materno Infantil de A Coruña
Esther Durán