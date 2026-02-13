El San Valentín más dulce de A Coruña

Como cada año, llega el día de los enamorados. Y en este 2026, el 14 de febrero coincide además con el inicio de los carnavales, aunque eso no resta importancia a la cita. Acertar en el regalo a la pareja es todo un reto. Y más allá de algunos clásicos como las flores, que nunca fallan, hay otras posibilidades muy dulces igual de infalibles.

Cristina, de Late&Late Chocolate, y Ángeles, de Don Croissant, explican cuáles son las opciones más demandadas. Y hay regalos para todos, también para los solteros. Porque en San Valentín se celebra el amor en todas sus versiones. Y eso incluye, por supuesto, el amor propio.