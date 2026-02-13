El jueves de Comadres introduce a A Coruña en la “juerga” del carnaval

La alcaldesa y las Comadres, ayer en Durán Loriga | Patricia G. Fraga

Fiesta, mucha juerga y también un poco de reivindicación definirán el carnaval de 2026, que tras el concurso de comparsas fue presentado ayer con jolgorio y algarabía por las Comadres de la ciudad en un acto y posterior pasacalles por el centro que no se quiso perder la alcaldesa, Inés Rey. Al grito de “juerga”, estas bravas mujeres se conjuraron para dar el pistoletazo de salida a un Entroido que, como cada año, llenará de disfraces, música y buen humor la ciudad.

El acto se celebró en el Arquivo Histórico Municipal de Durán Loriga, donde Rey y las Comadres recordaron en el 110 aniversario de su nacimiento a Ángeles Alvariño, una relevante oceanógrafa y zoóloga marina pionera, considerada una de las científicas más destacadas del siglo XX en el estudio del plancton. Coruñesa de nacimiento, desarrolló una brillante carrera que la llevó a investigar en instituciones como el Instituto Español de Oceanografía y, más tarde, en centros de referencia internacional en el Reino Unido y Estados Unidos.

La alcaldesa aprovechó la efémeride reciente del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrada este miércoles, para fomentar el seguir apoyando a aquellas mujeres que, como Alvariño, tuvieron que luchar para salir adelante en el mundillo. Fue “un símbolo do talento científico galego”, señaló la regidora.

Tras el acto, las Comadres se lanzaron a las calles herculinas para comenzar a cantar y celebrar, en una ruta a pie que les llevó desde Durán Loriga hasta María Pita. No obstante, fue solo la antesala a lo que la ciudad vivirá en los próximos y festivos días.

Hoy mismo tendrá lugar otro acto clave para el Entroido coruñés, la entronización del Dios Momo, que se hará en la plaza de las Atochas a las 21.00 horas. También comenzarán los homenajes y ofrendas florales a grandes referentes de esta celebración, con las de Nito y Antón de Santiago en la Casa do Sol a las 19.30 horas. 