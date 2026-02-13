Mi cuenta

A Coruña

El gesto solidario de los alumnos de Aspronaga en el Materno Infantil de A Coruña

Entregaron 25 cojines en forma de corazón a niños y niñas con tratamiento oncológico

Esther Durán
13/02/2026 16:07
Gesto solidario de los alumnos de Aspronaga en el Materno Infantil de A Coruña
Patricia G. Fraga
Cinco alumnos con discapacidad intelectual del Aula Verde del Centro de Educación Especial Privada Nuestra Señora de Lourdes – Aspronaga, junto con su profesora Raquel Quintela, hicieron entrega de 25 cojines en forma de corazón a niños y niñas con tratamiento oncológico en el Materno Infantil de A Coruña. 

Lorenzana charla con el personal de Mencer

Lorenzana define la Panificadora Mencer de Bergondo como “un exemplo de inserción laboral”

Para su elaboración, el alumnado del colegio de Aspronaga no estuvo solo ya que contó con la empresa Sedatex, que donó las telas; Padre Rubinos, que donó el relleno; y la Fundación Érguete con personas privadas de libertad que cumplen su condena en el centro de inserción de A Coruña, los cuales ayudaron a rellenar los cojines en varias jornadas conjuntas en las instalaciones del Centro de Educación Especial Privada Nuestra Señora de Lourdes – Aspronaga. 

Así, los Corazones Viajeros se entregaron a la Asociación gallega de cáncer Infantil y juvenil de Galicia en el Materno Infantil para conmemorar el Día del Cáncer Infantil que se celebra el 15 de Febrero.

