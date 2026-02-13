El gesto solidario de los alumnos de Aspronaga en el Materno Infantil de A Coruña
Entregaron 25 cojines en forma de corazón a niños y niñas con tratamiento oncológico
Cinco alumnos con discapacidad intelectual del Aula Verde del Centro de Educación Especial Privada Nuestra Señora de Lourdes – Aspronaga, junto con su profesora Raquel Quintela, hicieron entrega de 25 cojines en forma de corazón a niños y niñas con tratamiento oncológico en el Materno Infantil de A Coruña.
Para su elaboración, el alumnado del colegio de Aspronaga no estuvo solo ya que contó con la empresa Sedatex, que donó las telas; Padre Rubinos, que donó el relleno; y la Fundación Érguete con personas privadas de libertad que cumplen su condena en el centro de inserción de A Coruña, los cuales ayudaron a rellenar los cojines en varias jornadas conjuntas en las instalaciones del Centro de Educación Especial Privada Nuestra Señora de Lourdes – Aspronaga.
Así, los Corazones Viajeros se entregaron a la Asociación gallega de cáncer Infantil y juvenil de Galicia en el Materno Infantil para conmemorar el Día del Cáncer Infantil que se celebra el 15 de Febrero.