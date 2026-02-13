El dios Momo ríe el último frente al temporal y reina ya sobre la ‘troula’ en A Coruña

El dios Momo, Vázquez, Rey y los miembros de Monte Alto a 100, esta noche en As Atochas Quintana

Ni siquiera las inclemencias del tiempo, temporal ‘Oriana’ mediante, pudieron esta tarde con las ansias de fiesta y genuina ‘troula’ koruña, representada en un dios Momo que, como acostumbra, se antepuso a las circunstancias y fue entronizado en la plaza de As Atochas. Su ceremoniosa y particular coronación alumbró esta plaza y no la cercana de España debido a un cambio por culpa del temporal, pero los presentes no notaron la diferencia: Momo reina ya sobre un carnaval coruñés que, como cada año, llenará de choqueiros, disfraces, fiesta y mucha ‘troula’ las calles de una ciudad que perderá la cabeza por su festivo monarca.

De un mandatario a otro. La regidora habitual, Inés Rey, presente en As Atochas, se mostró “muy contenta” por poder delegar sus funciones durante unos días en el dios del caos. Ante decenas de personas y choqueiros (algunos tan ilustres como la Paca o Susa), la alcaldesa deseó un buen carnaval a la ciudad e incluso dejó caer que este año, tras el éxito de sus disfraces de otras ocasiones –como el de jabalí, el de vaquera o el de Shakira–, está pensando en cómo encarnar a una de esas borrascas y temporales, como la propia ‘Oriana’, que están “tan de actualidad”.

Todo ello tras gastar la pista de baile con los asistentes, entre ellos los ganadores del Concurso de Comparsas, Monte Alto a 100, con los que se dejó llevar para dar la bienvenida por todo lo alto al Entroido con el merecido espíritu festivo.

Presente estaba, también, Santiago Fernández, quien pone voz y lírica al discurso de un Momo que, expuso, se mostró dubitativo este 2026. “No quería bajar”, dijo, para explicar que solo “nuestra María de las batallas, María Pita, lo convenció de lo contrario”: “Le dijo que ‘ou baixas ou levas’, y bajó, claro”.

Estopa para todos

Lo hizo con la verborrea, la ironía y las ganas de siempre de no dejar títere con cabeza. En su alocución, Momo mencionó a “monstros de pelo laranxa que queren gobernar o mundo, o frío e calculador Rasputin-Putin, o orondo bonequiño Kim Jong-un, os inxenuos catequistas Koldo e Ábalos” o tantas otras figuras sociales y políticas a las que les pitaron los oídos durante unos cuantos segundos. Así dibujó el panorama desolador que, no obstante, la ciudad olvidará durante las “vacaciones” de Rey y su prometedor reinado. “Pídovos que gocedes sen freo ate rirvos da vosa propia sombra”, exclamó.

Como autoridad de la engañifa y la verbena, tiró de memoria para exhortar a los coruñeses a olvidar los males y dedicar una semana de sus vidas al caos. “Eu son a consagración da liberdade e na miña longa e aloucada vida xa animei a moitos antes que a vós; rachade coas convencións”, proclamó Momo. “Veño pedirvos que nestes días a Coruña practique e viva, a única filosofía que eu practico: a anarquía”, justificó, para terminar sentenciando que “a cidade máis divertida e libertaria do planeta invítavos a que esquezades a tristura e viredes o mundo ao voso gusto”.

La primera ocasión en que los coruñeses podrán disfrutar de los placeres que propone esta deidad del carnaval será mañana mismo, con el desfile de comparsas, que desde las 18.00 horas recorrerá las calles del centro de la ciudad. La antesala al sinfín de eventos con los que los coruñeses honrarán a su nuevo dios.