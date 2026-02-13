El Chuac incorpora un robot para los pacientes que necesitan reaprender a caminar

Hospital Universitario de A Coruña, Chuac EC

La Unidad de Neurorrehabilitación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña viene de incorporar un sistema robotizado de rehabilitación en marcha. La esta equipación hay que añadir un equipo de entrenamiento terapéutico de miembro inferior con control inteligente. La inversión de la Xunta en todo este sistema se sitúa alrededor de los 450.000 euros.

El gerente del Servicio Gallego de Salud, José Ramón Parada, acompañado del gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, y de la subdirectora general de Atención Hospitalaria, Raquel Vázquez, visitó hoy la Unidad de Neurorrehabilitación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, emplazada en el Hospital Marítimo de Oza.

Este sistema recientemente adquirido, que ya lleva dos semanas funcionando, es un dispositivo especializado para entrenar la marcha y el equilibrio en pacientes con dificultades motoras. Se utiliza en el área de neurorrehabilitación para recuperar la función de caminar de manera segura, progresivo y controlado.El sistema supone un salto cualitativo en la rehabilitación funcional, al permitir una terapia intensiva, personalizada y basada en la tecnología de alta precisión que acelera la recuperación y mejora de manera objetivo la autonomía de los pacientes.

Beneficios para el paciente

Entre los beneficios que acerca a los pacientes, el sistema robotizado permite entrenar patrones de paso repetitivos en un entorno seguro y controlado, lo que favorece la reorganización neuromuscular. Asimismo, supone la mejora del equilibrio y la estabilidad, ya que con el soporte progresivo y ajustes de desafío, el paciente entrena control postural dinámico.

También permite el sistema el fortalecimiento muscular, ya que el trabajo repetido de marcha activa músculos de cadera, rodilla y tobillo, mejorando fuerza y coordinación.

Añadido al anterior, se posibilita un entrenamiento seguro, ya que el uso de arneses y barras reduce el riesgo de caídas y permite trabajar la pacientes con mucha debilidad o miedo a caminar.

Además, los datos que generan los sensores permiten medir progresos, ajustar terapias y documentar resultados cuantitativos. Asimismo, posibilita una motivación terapéutica, ya que los resultados en tiempo real y programas con retos motivan al paciente, mejorando adherencia al tratamiento.

Entrenamiento terapéutico miembro inferior

Respeto al equipo de entrenamiento terapéutico de miembro inferior con control inteligente, que entrará en funcionamiento a próxima semana, está diseñado para mejorar la recuperación funcional de la marcha permitiendo un entrenamiento intensivo y controlado, ajustando la resistencia segundo las necesidades del paciente y optimizando el proceso de recuperación de la movilidad.

Se trata de un sistema totalmente integrado que proporciona un método seguro y efectivo para ayudar a los pacientes con trastornos neuromusculares, mejorando la condición cardiovascular. Está diseñado para adaptarse la diversas patologías.

Estos sistemas robotizados para los servicios de rehabilitación se están instalando en las siete áreas sanitarias gallegas, con una inversión de 1,2 millones de euros, a los que hay que añadir otros equipos de rehabilitación, hasta un total de cerca de 20, por importe global de 1,8 millones de euros.

Esta equipación que hoy visitó el gerente del Sergas, se enmarca dentro de la implantación, por parte de la Xunta, de su Estrategia gallega en enfermedades raras 2025-2030, iniciativa a la que el Ejecutivo autonómico destinará 396 millones de euros en el período de vigencia del mismo.

Este proyecto está financiado por la Unión Europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.