Protesta de los surfistas en A Coruña Germán Barreiros

Los surfistas piden practicar este deporte cuando hay temporal, y el Ayuntamiento, aunque la concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz se reunirá con los surfistas la semana que viene, de momento ha pasado la pelota a la Xunta. El conselleiro de Deportes, Diego Calvo, ha visitado esta mañana el complejo deportivo de Elviña I, recién remodelado y adelantó que se está estudiando permitirlo en algunas zonas delimitadas. aunque nunca en alerta roja.

"O debate está alí. Apoiamos a práctica deportiva se non se pone en risco a seguridad dos deportistas. Agora estamos mais sensibles porque levamos 40 días de choiva, temporais e moito vento", reconoció Calvo. Como las alertas se suceden, hay más demanda.

En determinadas condiciones y zonas, puntualiza, se podría permitir. Los técnicos de la Consellería de Deporte lo están estudiando junto con los de Meteogalicia. "Si somos capaces, técnicamente, de certificar que nesa zonas que previamente comunican as federacións que teñen identificadas, se pode garantir que as condicións son mellores que as da alerta, estudiaremos a posibilidade. Pero so na alerta naranxa", concluyó.

Bajo la responsabilidad de la federación

La idea, todo hay que decirlo, no entusiasma a la alcaldesa, Inés Rey, que hoy se explayó en el programa Cita en María Pita. Aunque comprende que el temporal genera mejores olas, señala que las decisiones siempre tienen una razón de ser. "Quien marca las alertas es la Xunta, que establece lo que se puede hacer y no", señala.

"Nosotros tenemos que ponderar si hacemos una excepción, y si al hacerlo, ponemos en peligro a nuestros servicios de rescate y emergencias. Por eso hemos tomado esa decisión", dijo, para luego continuar: "Ahora bien, si la Xunta permite que entren en el agua, nos limitaremos a cumplir la normativa".

Respecto a la reunión que se celebrará la semana que viene entre los representantes de la Xunta y la concejala de Seguridad, Rey adelantó que si la federación galega asume la responsabilidad "nosotros no tenemos ningún problema". Pero, como se cuidó de añadir, "se nos hace difícil saber cual surfista que está en el agua está federado o no. Yo prefiero pasarme de responsable".

La primera edil aludió a "tragedias recientes" para justificar su prudencia. "Tenemos la obligación de evitar riesgos. Yo le digo a los surfistas que se metan ¿Con qué legitimidad le voy a decir a los selfis, 'salid de ahí'? Claro, ellos me dirán '¿Por qué los surfistas sí y yo no?' El mar no es un juego".