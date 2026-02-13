El Ayuntamiento reasfaltará los raíles cuando cese el mal tiempo

La avenida de Navarra, en una foto reciente, descubre sus raíles soterrados German Barreiros

La alcaldesa, Inés Rey, anunció que se reasfaltará la avenida de Navarra, donde han vuelto a salir a la luz los raíles del tranvía, que se habían soterrado en 2024. La reparación se llevará a cabo en cuanto cese el mal tiempo, que ha sido la tónica dominante en las últimas semanas.

En el programa Cita en María Pita, Rey explicó que "tenemos un problema derivado de los 46 días que llevamos lloviendo. Cuando caen tanta agua tanto tiempo seguido, en los puntos en los que se ha resafaltado se levanta el asfalto, incluso hasta el punto que se ven los raíles". Recordó que es mucho más complicado retirarlos simplemente que cubrirlos, además de más caro.

Sin embargo, en cuanto pare de llover. "se hará un trabajo reintensivo en los sitios en los que hay baches y en los que se ha levantado el asfalto producto de la lluvia y de los temporales". Mientras continúen las precipitaciones, sería inútil intentarlo. "Perderíamos tiempo y dinero", sentenció.