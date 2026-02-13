El Ayuntamiento ofrecerá rutas por los mercados y la lonja y una exposición itinerante sobre la mujer en la pesca

El Mercado de San Agustín Quintana

El Ayuntamiento pone en marcha el programa “Rutas marineras” y una exposición itinerante sobre el papel de la mujer en la actividad pesquera en la ciudad, ambas iniciativas bajo la segunda edición del programa “Mercados coruñeses”. El consistorio acaba de licitar ambas actividades.

Las rutas de los mercados de abastos (San Agustín, Elviña y Eusebio de A Guarda) tendrán paradas explicativas en edificios y lugares emblemáticos del recorrido. Las personas participantes estarán invitadas a un aperitivo en el comprado correspondiente, ya que uno de los objetivos también es promover la gastronomía vinculada al mar. Durante los itinerarios, los participantes conocerán desde dentro la subasta de marisco de bajura y litoral y se les explicarán cuestiones de interés relacionadas con la pesca. Se llevarán a cabo un total de ocho rutas, las cuatro primeras antes de 30 de septiembre de 2026 y las 4 siguientes antes de 30 de septiembre de 2027. El número máximo de plazas por ruta será de 35 personas y el mínimo de 10.

La mujer en la pesca

Además, el Ayuntamiento organizará también una exposición divulgativa e itinerante por los comprados de la ciudad, que acercará el papel histórico determinante que tuvieron y tienen las mujeres en el sector pesquero en A Coruña, siempre con un tono didáctico, comprensible y atractivo. La exposición se abrirá al público a lo largo del último trimestre de 2026 y permanecerá por lo menos 15 días en cada uno de los comprados.