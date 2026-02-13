Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña retira la licencia a El Patio y lo cierra indefinidamente

La propiedad, que tenía un cese de actividad debido a la presencia de futbolín, diana y altavoces, tendrá que empezar de nuevo el proceso

Guillermo Parga
Guillermo Parga
13/02/2026 14:11
El Patio, en la calle Zapatería, permaneció cerrado este sábado
El Patio, en la calle Zapatería, durante el cierre
Carlota Blanco
El Patio tendrá que regresar a 1981, exactamente al punto en el que comenzó su historia, aunque con unas reglas de juego notablemente diferentes. El histórico local de la Ciudad Vieja de A Coruña ha perdido su licencia, debido a la denuncia emitida por la Policía Local el pasado mes de julio, y que se resolvió con una pérdida de licencia con fecha 20 de enero de 2026. La presencia de futbolín y diana, así como la reproducción musical, han resultado condenatorias para un establecimiento en el que los recreativos llevaban cuatro décadas y que la propia Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería había calificado como "templo del futbolín". 

Daniel Mosquera ‘Brand’ propietario de El Patio de la Ciudad Veja, áyer con el futbolín desmontado

El Patio de A Coruña solo podrá reabrir si retira su futbolín

Hace dos semanas, el Ayuntamiento comunicó a la propiedad el cese de actividad mientras no solucionase esas irregularidades. "Los altavoces ya no existen desde el pasado verano", indica Daniel Mosquera 'Brand', máximo responsable de la taberna, que también ha desmontado pieza por pieza las dos recreativas para adecuarse a una normativa que, en A Coruña, impide tener las llamadas máquinas de impacto sonora en bares y cafeterías (en pubs y discotecas sí). 

Uno de los partidos de la Liga 981 disputado el pasado fin de semana en un club de futbolín

El futbolín en A Coruña se queda 'a velas vir': por qué se ha convertido en una trampa letal para la hostelería

Durante los últimos días, El Patio ha permanecido cerrado. En ese tiempo, Brand ha intentado justificar en Urbanismo que todo el establecimiento se rige por la normativa. "Incluso tuve que pagar 143 euros de tasas para ese trámite", recuerda. Sin embargo, en la mañana del viernes recibió lo que supuso un jarro de agua fría. "Urbanismo me comunicó que se me había quitado la licencia y que, por lo tanto, está cerrado indefinidamente. No existe licencia de El Patio, se perdió", explica. 

El Patio, en la calle Zapatería

La Policía Local de A Coruña frena la reapertura de El Patio

Los próximos pasos hacia la reapertura son los mismos que los que debe tomar alguien que monte un local desde cero. Sin embargo, en el caso del establecimiento de la Ciudad Vieja, la gestión se complica. Y es que lo que era válido en 1981 no lo es tanto en 2026. "Habrá que hacer accesos adaptados y otras cosas que, quienes ya tienen licencia, no están obligados a asumir", sentencia Brand. "Voy a seguir luchando por El Patio, porque es un local emblemático que no se puede cerrar por nada", advierte el propietario de un sitio que, tras la muerte de su histórico dueño hace un mes, lleva un 2026 horrible.

