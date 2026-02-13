Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El alumnado de Infantil del Liceo La Paz celebra su entroido inspirado en “Emergencias 112”

Redacción
13/02/2026 13:19
Entroido Liceo La Paz
Entroido Liceo La Paz
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El pabellón del centro se convirtió en un gran escenario dedicado a los servicios de emergencia, donde cada grupo representó diferentes profesiones esenciales: enfermería, bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, técnicos de emergencias sanitarias, militares, veterinarios, buceadores, Policía Local y Nacional, Guardia Civil, paramédicos, guardas forestales, socorristas y médicos.

El evento contó con una destacada participación de las familias, que colaboraron activamente en la elaboración de los disfraces, mostrando una vez más su implicación en la vida del centro.

El desfile volvió a poner de manifiesto el carácter participativo del centro y la importancia de los proyectos educativos que integran aprendizaje, valores y convivencia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Andrik langfield uPfyxkwA3RM unsplash

¿Qué dice la ciencia sobre los auriculares Bluetooth y posibles daños cerebrales?
Info Veritas
El Patio, en la calle Zapatería, permaneció cerrado este sábado

El Ayuntamiento de A Coruña retira la licencia a El Patio y lo cierra indefinidamente
Guillermo Parga
Feijóo, durante el acto de esta mañana en Palexco

Feijóo: "Óscar López jamás le llegará a la suela del zapato a Javier Lambán, y Sánchez tampoco"
EFE
Temporal en A Coruña

Temporales en Galicia: más de 7.500 incidencias en 3 semanas y agua caída como para abastecer a los gallegos por 113 años
EP