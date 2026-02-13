El alumnado de Infantil del Liceo La Paz celebra su entroido inspirado en “Emergencias 112”

Entroido Liceo La Paz Cedida

El pabellón del centro se convirtió en un gran escenario dedicado a los servicios de emergencia, donde cada grupo representó diferentes profesiones esenciales: enfermería, bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, técnicos de emergencias sanitarias, militares, veterinarios, buceadores, Policía Local y Nacional, Guardia Civil, paramédicos, guardas forestales, socorristas y médicos.

El evento contó con una destacada participación de las familias, que colaboraron activamente en la elaboración de los disfraces, mostrando una vez más su implicación en la vida del centro.

El desfile volvió a poner de manifiesto el carácter participativo del centro y la importancia de los proyectos educativos que integran aprendizaje, valores y convivencia.