Diez monjas, agua del mar y un cortocircuito: el día que un incendio devoró el Hospital Militar de A Coruña

El actual hospital Abente y Lago Germán Barreiros

Fue un 13 de febrero de 1946. Un violento incendio destruyó el Hospital Militar de A Coruña, el actual Abente y Lago. Solo las paredes quedaron en pie de un edificio que a lo largo de su larga historia fue cambiando de nombre, pero mantuvo su esencia de vigilancia de la salud de los coruñeses.

Fue construido en el conocido como campo del Espíritu Santo en 1626 con el nombre de Hospital del Rey para atender a las tropas militares asentadas en la ciudad. Tras varias reformas en los siglos XVIII y XIX, absorbió en un único edificio sus anexos Hospital del Buen Suceso, Capilla del Espíritu Santo y Polvorín, para construir un inmueble que podía acoger a 300 enfermos y que se organizaba en torno a un espacioso patio con un oratorio que permitía a los enfermos oír misa sin salir de sus habitaciones.

Según informaba El Ideal Gallego hace 80 años, el fuego se inició a las siete de la mañana en el tejado de la sala 10 y debido a un cortocircuito. Fueron los enfermos los que se dieron cuenta de lo que ocurría y avisaron a los sanitarios de servicio, quienes, a su vez, dieron la voz de alarma para poder poner a salvo a los enfermos, el material y los enseres.

En una operación que unió a fuerzas del hospital, sanitarias y del Parque de Artillería, entre otras, se evacuó a los enfermos. "Es de destacar el trabajo abnegado que desde los primeros instantes desarrollaron las diez Hermanas de la Caridad que en dicho centro prestaban sus humanitarios servicios con la Reverenda Madre Superiora Sor Lucía. No cesaron ni un momento en cooperar en la evacuación de enfermos, entre los que había una señora, familiar de un militar, y en poner a salvo el instrumental quirúrgico, ropas, muebles y efectos", reseñaba la crónica de El Ideal Gallego.

En total se evacuó a 150 hospitalizados, que fueron trasladados "en ambulancia al Hospital Militar del Montiño" o bien, en el caso de los más leves "al edificio que ocupa en el Campo de la Estrada la Agrupación de Fuerzas de Sanidad".

Imágenes del incendio del Hospital Militar de A Coruña en la portada de El Ideal Gallego Germán Barreiros

El agua extraída directamente del mar ayudó en primer término a intentar sofocar las llamas, junto a los extintores. Sin embargo, en vista de que el incendio "amenazaba con adquirir serias proporciones" fueron avisados los bomberos municipales. Pero al final, el tiempo transcurrido había hecho que las llamas invadiesen el edificio, que se dio por destruido. Solo sus paredes quedaron en pie.