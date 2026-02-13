Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Desviado un vuelo Madrid-A Coruña y cancelado su asociado

Ep
13/02/2026 13:47
Pasajeros en la terminal de Alvedro, esperando para embarcar en un avión
Pasajeros en la terminal de Alvedro esperando para embarcar en un avión
Quintana
El vuelo IB-453, que en la mañana de este viernes hacía la ruta Madrid-A Coruña, ha regresado al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras no lograr aterrizar en Alvedro.

Según fuentes de Aena consultadas por Europa Press, en un primer momento el vuelo fue desviado al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, pero finalmente tuvo que volver al aeropuerto de origen.

Como consecuencia del desvío de este vuelo, su asociado, el A Coruña-Madrid, ha sido cancelado.

