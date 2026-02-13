Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Desalojada la facultad de Terapia Ocupacional de A Coruña por un incendio en un despacho

Efe
13/02/2026 13:58
Campus de Oza
Campus de Oza
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La facultad de Terapia Ocupacional del Campus de Oza de la Universidad de A Coruña ha sido desalojada este viernes por un incendio en un despacho.

El fuego empezó a primera hora en el ordenador de un despacho, cuando había doce personas en el centro, informan a EFE fuentes de la Universidad.

De inmediato desalojaron las instalaciones y llegaron tres dotaciones con ocho bomberos, que extinguieron el fuego a continuación, añaden fuentes de los servicios de emergencias de A Coruña.

Las instalaciones ya han recuperado su actividad normal mientras continúa la ventilación por los restos de humo en algunos puntos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Andrik langfield uPfyxkwA3RM unsplash

¿Qué dice la ciencia sobre los auriculares Bluetooth y posibles daños cerebrales?
Info Veritas
El Patio, en la calle Zapatería, permaneció cerrado este sábado

El Ayuntamiento de A Coruña retira la licencia a El Patio y lo cierra indefinidamente
Guillermo Parga
Feijóo, durante el acto de esta mañana en Palexco

Feijóo: "Óscar López jamás le llegará a la suela del zapato a Javier Lambán, y Sánchez tampoco"
EFE
Temporal en A Coruña

Temporales en Galicia: más de 7.500 incidencias en 3 semanas y agua caída como para abastecer a los gallegos por 113 años
EP