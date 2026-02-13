Desalojada la facultad de Terapia Ocupacional de A Coruña por un incendio en un despacho

Campus de Oza Patricia G. Fraga

La facultad de Terapia Ocupacional del Campus de Oza de la Universidad de A Coruña ha sido desalojada este viernes por un incendio en un despacho.

El fuego empezó a primera hora en el ordenador de un despacho, cuando había doce personas en el centro, informan a EFE fuentes de la Universidad.

De inmediato desalojaron las instalaciones y llegaron tres dotaciones con ocho bomberos, que extinguieron el fuego a continuación, añaden fuentes de los servicios de emergencias de A Coruña.

Las instalaciones ya han recuperado su actividad normal mientras continúa la ventilación por los restos de humo en algunos puntos.