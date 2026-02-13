Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Aer Lingus deja tirados a 16 niños de A Coruña que habían pagado 1.500 euros por un curso de inglés en Irlanda

La academia English4You trata de salvar la experiencia para los estudiantes de Santa María del Mar, tras la cancelación de todos los vuelos desde Alvedro

Guillermo Parga
Guillermo Parga
13/02/2026 13:47
Viaje a Irlanda de los alumnos de English4You en 2025
Viaje a Irlanda de los alumnos de English4You en 2025
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Detrás de toda cancelación en cuestiones de transporte existe un drama humano. Sí, drama, porque en muchos casos se trata del momento más importante del año, ese para el que muchos ahorran durante meses o entorno al cual organizan sus finanzas. Y si no que se lo pregunten a los padres de los 16 niños de Santa María del Mar que, a través de la academia English4You, se disponían a vivir una experiencia de una semana en Irlanda a finales de abril. La cancelación de todos los vuelos entre A Coruña y Dublín por parte de la compañía Aer Lingus lo ha complicado todo en cuestiones de desplazamiento.

Avión de la compañía irlandesa AerLingus

Aer Lingus cancela los vuelos entre A Coruña y Dublín previstos para abril

Más información

Inicialmente, la academia de Matogrande, que también gestiona la enseñanza de la lengua de Shakespeare en los Jesuitas, había programado el desplazamiento vía Madrid. Sin embargo, el anuncio de Aer Lingus de una operativa temporal en A Coruña durante el cierre del aeropuerto de Lavacolla llevó a un cambio de billetes que ha terminado por convertirse en una pesadilla. "No deberían maltratar así a los clientes, no es ético ni profesional", indica Andrew Clouston, a quien la compañía no solamente ha dejado sin alternativa, mientras que otras compañías como Ryanair tienen sus plazas desde Barajas completas. La vía de Oporto se antoja ahora mismo como única manera de salvar el viaje de los 16 niños de Santa María del Mar. 

Un avión de Easyjet en la pista de Alvedro

Alvedro operará 318 vuelos semanales y casi 55.000 plazas durante el cierre de Lavacolla

Más información

Los alumnos de English4You podían considerarse unos privilegiados, ya que están llamados a formar parte de uno de los programas estrella del referencial Irish College of English. Durante esos siete días de estancia, los jóvenes coruñeses estudiarán por las mañanas en una academia irlandesa, harán turismo por las tardes para conocer los principales encantos de Dublín y alrededores, y pernoctarán con familias nativas en la idílica villa de Malahide. El desembolso por niño ha sido de 1.500 euros. 

Problemas

El caso de los estudiantes de inglés no es el único que se ha encontrado con la deficiente comunicación y gestión por parte de la compañía irlandesa. Según informó a través de sus redes sociales Alvedro Vuela Más Alto, son varios los usuarios que han informado de problemas a la hora de recibir el reintegro de su billete. "A través de la web rechazan la solicitud, pero en sus teléfonos sí las están aceptando, porque legalmente están obligados a la devolución del efectivo", indica la plataforma de defensa del aeródromo coruñés. 

El inglés perfecto existe y lo habla una adolescente de A Coruña

Más información

Sin embargo, la prioridad, más que el dinero del vuelo, en algunos casos como el de los niños de Santa María del Mar es que no les 'corten las alas' y poder volar a la Isla Esmeralda.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Andrik langfield uPfyxkwA3RM unsplash

¿Qué dice la ciencia sobre los auriculares Bluetooth y posibles daños cerebrales?
Info Veritas
El Patio, en la calle Zapatería, permaneció cerrado este sábado

El Ayuntamiento de A Coruña retira la licencia a El Patio y lo cierra indefinidamente
Guillermo Parga
Feijóo, durante el acto de esta mañana en Palexco

Feijóo: "Óscar López jamás le llegará a la suela del zapato a Javier Lambán, y Sánchez tampoco"
EFE
Temporal en A Coruña

Temporales en Galicia: más de 7.500 incidencias en 3 semanas y agua caída como para abastecer a los gallegos por 113 años
EP