Aer Lingus deja tirados a 16 niños de A Coruña que habían pagado 1.500 euros por un curso de inglés en Irlanda

Viaje a Irlanda de los alumnos de English4You en 2025 Cedida

Detrás de toda cancelación en cuestiones de transporte existe un drama humano. Sí, drama, porque en muchos casos se trata del momento más importante del año, ese para el que muchos ahorran durante meses o entorno al cual organizan sus finanzas. Y si no que se lo pregunten a los padres de los 16 niños de Santa María del Mar que, a través de la academia English4You, se disponían a vivir una experiencia de una semana en Irlanda a finales de abril. La cancelación de todos los vuelos entre A Coruña y Dublín por parte de la compañía Aer Lingus lo ha complicado todo en cuestiones de desplazamiento.

Inicialmente, la academia de Matogrande, que también gestiona la enseñanza de la lengua de Shakespeare en los Jesuitas, había programado el desplazamiento vía Madrid. Sin embargo, el anuncio de Aer Lingus de una operativa temporal en A Coruña durante el cierre del aeropuerto de Lavacolla llevó a un cambio de billetes que ha terminado por convertirse en una pesadilla. "No deberían maltratar así a los clientes, no es ético ni profesional", indica Andrew Clouston, a quien la compañía no solamente ha dejado sin alternativa, mientras que otras compañías como Ryanair tienen sus plazas desde Barajas completas. La vía de Oporto se antoja ahora mismo como única manera de salvar el viaje de los 16 niños de Santa María del Mar.

Los alumnos de English4You podían considerarse unos privilegiados, ya que están llamados a formar parte de uno de los programas estrella del referencial Irish College of English. Durante esos siete días de estancia, los jóvenes coruñeses estudiarán por las mañanas en una academia irlandesa, harán turismo por las tardes para conocer los principales encantos de Dublín y alrededores, y pernoctarán con familias nativas en la idílica villa de Malahide. El desembolso por niño ha sido de 1.500 euros.

Problemas

El caso de los estudiantes de inglés no es el único que se ha encontrado con la deficiente comunicación y gestión por parte de la compañía irlandesa. Según informó a través de sus redes sociales Alvedro Vuela Más Alto, son varios los usuarios que han informado de problemas a la hora de recibir el reintegro de su billete. "A través de la web rechazan la solicitud, pero en sus teléfonos sí las están aceptando, porque legalmente están obligados a la devolución del efectivo", indica la plataforma de defensa del aeródromo coruñés.

Sin embargo, la prioridad, más que el dinero del vuelo, en algunos casos como el de los niños de Santa María del Mar es que no les 'corten las alas' y poder volar a la Isla Esmeralda.