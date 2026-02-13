A Coruña solo se libró de la lluvia en dos de los 43 días de 2026

Vista del embalse de Cecebre, el pasado domingo Javier Alborés

Resulta difícil poder entender un invierno en A Coruña sin que la lluvia sea la principal protagonista. No obstante, este 2026 parece haberse tomado muy en serio eso de que las precipitaciones formen parte de la cultura de la urbe herculina, quinta ciudad más lluviosa de España –y de Galicia– durante el pasado año 2025. Y es que, desde que empezó este nuevo año, tan solo se han registrado dos jornadas secas, es decir, ha llovido en más del 95% de los días transcurridos de este 2026.

El sucesivo paso de borrascas desde la madrugada de Año Nuevo ha provocado que los coruñeses difícilmente hayan visto el sol o caminado sobre un pavimento seco. En concreto, solo lo hicieron el 4 y el 7 del pasado mes enero, únicas jornadas en las que la estación del Observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no registró ni una sola gota de agua. El día 8 sí llovió sobre la ciudad (4,8 litros por metro cuadrado) y, desde entonces, todos los días han registrado, al menos, un episodio de lluvias. Entre los más húmedos, destaca el 26 de enero, con 38,6 litros por metro cuadrado. De cerca le sigue el 7 de febrero, con 29,6 y, por debajo de los veinte, el 15 y el 30 de enero, con 18,6 y 14,8 litros por metro cuadrado, respectivamente.

Claudia Pradas | “Pese al mal tiempo, es importante mantener los planes sociales” Más información

La racha consecutiva de días mojados, que ya asciende a 36 –tercera más larga desde que la Aemet tiene registros–, evidencia el gran inicio de año pasado por agua, nunca antes visto, según los valores desde 1931 en la estación situada en el Agra del Orzán.

No obstante, la presencia del anticiclón de las Azores coincidiendo con las jornadas de Carnaval, puede poner en jaque la continuidad de una racha que, en caso de seguir hasta el próximo 22 de febrero, se convertiría en la más larga de la historia de la urbe. Sin embargo, según los modelos de lluvia, no parece suficiente la llegada del anticiclón para frenar la racha. “El anticiclón entrará con vientos del suroeste, por lo que lo va hacer con humedad”, explican desde la Aemet.

A Coruña se abona al paraguas: nunca llovió más días en enero Más información

Para considerarse “día de lluvia pluviométrico”, los marcadores de la agencia de meteorología deberán registrar, al menos, 0,1 litros por metro cuadrado entre las 07.00 y las 06.59 horas (no de 0.00 a 23.59 horas) de cada día. Si los valores siguen siendo superiores durante nueve jornadas más, este 2026 se situará por encima del invierno de 2014, con 41 días seguidos de lluvia, y del de 1936, récord vigente, con 44.

Positivo para el ecosistema

La culpa de que a pesar de llover en prácticamente todos los días desde que comenzó el año A Coruña no sea la ciudad más lluviosa de Galicia está relacionada con que, por posición geográfica, la llegada de frentes a la urbe lo suelen hacer con menos fuerza que cuando entran en la comunidad, normalmente por las Rías Baixas. Esto explica que en cinco días de esta racha no se haya registrado más de un litro por metro cuadrado en A Coruña.

El embalse de Cecebre, medio siglo regando de vida la ciudad de A Coruña Más información

Esto lo agradece el embalse de Cecebre, la construcción creada hace más de cincuenta años con el objetivo de abastecer a A Coruña. Según los últimos datos, el nivel de ocupación de la presa es del 63,4%, un valor normal en esta época del año teniendo en cuenta que el límite del embalse hasta marzo –cuando comenzará a llenarse de cara al verano hasta alcanzar valores cercanos al 100%– es del 65%, ya que hasta ese mes no será necesario desaguar para garantizar que no haya crecidas.

De esta forma, fuentes de Emalcsa apuntan que esta lluvia “nos ha venido perfecto para renovar por completo el agua de la presa”, un aspecto importante dado que en los últimos años la sequía había impedido una renovación completa. “Ahora se estima que toda el agua de Cecebre es fresca (de este año)”, lo que es positivo para la reserva de agua y para el ecosistema. Tampoco será un problema cuando haya que llenar el embalse de nuevo, ya que las crecidas del Barcés y el Mero ayudan a que este proceso se haga rápidamente.