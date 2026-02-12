Xavier, sobrino nieto de Picasso, ofrece un taller de grabado en A Coruña

Exposición "Xavier: Momentos Naturais" Quintana

La exposición "Xavier: Momentos Naturais", en el Kiosco Alfonso, llegará a su fin el 26 de febrero, y como colofón se celebrarán varias actividades a lo largo de estas semanas, promovidas por el Ayuntamiento y la Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso, donde se celebrará un taller de grabado impartido por el propio artista y una colaboradora.

La primera actividad será el taller familiar 'O xardín circunflexo: Paisaxes orgánicas', en el que los participantes podrán diseñar y construir un jardín orgánico, conformado por criaturas paisaje; híbridos vegetales, minerales y animales, que configurarán un todo vivo e interrelacionado. Este evento está pensado para niños a partir de cinco años acompañados de una persona adulta. Se llevará a cabo los sábados 14 y 21 de febrero a las 12.00 horas en la sala municipal de exposiciones del Kiosco Alfonso. La duración aproximada es de 60 minutos y las reservas podrán hacerse a través del correo ludidactica@gmail.com.

Bajo el título "Do gravado á estampación", se celebrará un taller de grabado en la sala de exposiciones del Kiosco y la EASD Pablo Picasso. Será impartido por el propio Xavier, sobrino nieto de Picasso, y por por Bérengère Lipreau, y en él se explorarán las técnicas de esta forma de expresión artística. Hay un total de doce plazas disponibles, seis para el público general y otras tantas para el alumnado del EASD Pablo Picasso. Las reservas para esta actividad se harán en la oficina de la propia escuela, situada en As Lagoas, en horario de 10.00 a 14.00 horas. Deberá presentarse una copia del DNI o cubir un formulario disponible en la web del propio recinto académico.

Las fechas y horarios de estas actividades, de aforo limitado, son las siguientes:

Martes 24 de febrero:

9.00-10.30: Recepción del alumnado en el Kiosco Alfonso y presentación de las técnicas de grabado utilizadas por Xavier.

11.00-14.30: Taller en EASD Pablo Picasso. Realización por los alumnos de una placa con la técnica del azúcar y 'morsure au lavis d'acide'.

14.30-16.00: Pausa par comida.

16.00-20.00: Taller en EASD Pablo Picasso. Impresión de los grabados.

Miércoles 25 de febrero:

10.00-15.00: Taller en EASD Pablo Picasso. Demostración de los modos de impresión con diferentes técnicas.

17.00-20.00. Visita a la exposición en el Kiosco Alfonso y conclusión del taller con presentación de los trabajos.