Uno de los investigados por tráfico ilegal de figuras y joyas de marfil es de A Coruña

Piezas de marfil Guardia Civil

La Guardia Civil investiga a dos personas, una de Neda y otra de A Coruña, por tráfico ilegal de marfil tras encontrar cinco figuras de elefantes y cuatro piezas de joyería en un operativo del programa español Tifies sobre Tráfico Ilegal y Furtivismo Internacional de Especies Silvestres.

Los implicados, informa el Instituto Armado en un comunicado, no acreditaron la procedencia legal de las piezas que quisieron vender por Internet y han sido puestos a disposición judicial.

La nota indica que a los implicados se les atribuye el tráfico de especies protegidas sin la documentación legal exigida para realizar actividades comerciales de marfil de elefante y detalla que las pesquisas comenzaron por la publicación de anuncios en páginas web de compraventa de artículos de segunda mano.

Se ofrecieron en este mercado, por tanto, "piezas cuya comercialización está estrictamente regulada", pues la normativa prohíbe la venta o tenencia para su venta de determinados especímenes salvo que se demuestre que han sido adquiridos o introducidos en la Unión Europea conforme a la legislación.

Los agentes identificaron a los anunciantes y ninguno de ellos pudo aportar documentación que acreditase la legal procedencia y tenencia.

Por ello, el Instituto Armado redactó actas por presuntas infracciones administrativas de contrabando por "operaciones comerciales con especies protegidas sin cumplir los requisitos legales" y recogió cinco figuras de elefante de varios tamaños y cuatro piezas de joyería, todas elaboradas con marfil.

Su Unidad Central Operativa de Medio Ambiente certificó las condiciones del material junto a técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y esos elementos fueron depositados en dependencias de A Coruña, mientras que los investigados pasaron a disposición judicial.