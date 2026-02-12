Un avión con destino A Coruña supera la velocidad de la barrera del sonido

Un avión aterriza en Alvedro en pleno temporal Quintana

La ambición del ser humano le ha llevado históricamente a desafiar sus limitaciones. Quiso volar, y lo consiguió. A partir de ahí, los límites solamente los han establecido la ciencia y su evolución. La ambición en ciertos sectores es ir siempre un paso más allá, y no existe un campo que resuma mejor ese desafío que el de la aviación. Basta con echar un vistazo al nombre de la plataforma de puesta en valor del aeropuerto de A Coruña, Alvedro Vuela Más Alto, para sintetizar ese deseo de crecimiento. Sin embargo, hay ocasiones donde la ingeniería humana encuentra un aliado en los elementos, como sucedió el pasado miércoles con motivo del Airbus 321 de Vueling que debía conectar Barcelona con la capital herculina: gracias a los efectos del temporal, así como al llamado viento de cola, una aeronave con velocidad de crucero alrededor de los 830 kilómetros por hora alcanzó los 1.152.

El de A Coruña es el único aeropuerto gallego que creció en número de pasajeros en enero Más información

Para ponerlo en perspectiva, es algo más de la mitad de la velocidad de crucero que solía tener el desaparecido Concorde (2.100 kilómetros por hora), y también está por encima de la barrera del sonido a casi 10.000 metros de altura (1.078). Sin embargo, ¿en la práctica el vuelo comercial superó la barrera del sonido? Sí, pero no. Según explica Roberto Espasandín, piloto comercial, la estructura de un Airbus 321 no hubiera aguantado ese impacto: “En la práctica es imposible que rompa la barrera del sonido, porque en altura los aviones vuelan a un punto fijo de velocidad respecto al sonido. En este caso, aunque el avión vuela a unos 900 kilómetros por hora y, aunque tenga 200 kilómetros por hora de viento, va a ir a volando a esos 900. Esos 1.152 que alcanzó la aeronave son respecto al suelo, pero con respecto al sonido siempre va a mantener esos llamados 0,78 de mach (medida de velocidad de los aviones). No puede romper ni saltar la barrera del sonido, porque estructuralmente no aguantaría, se rompería”.

Ocasional

Por lo tanto, el avión de Vueling que partió de Barcelona con destino a A Coruña se encontró por el camino con vientos que superaron los 250 kilómetros por hora, algo que puede suceder en situaciones de temporal, pero que no es habitual. Los pasajeros, por cierto, ni se enteraron. “No lo notan, en cabina es como si te empujasen”, dice Espasandín, que compara lo vivido con el llamado jetstream del norte de Gran Bretaña. “Es una corriente de chorro que acelera el flujo de los aviones, con vientos que superan los 350 kilómetros por hora”, comenta.

'Oriana', la novena borrasca del año, activará este viernes la alerta naranja en Galicia Más información

Por su parte, Ismael Taboada, jefe de pilotos de Atlantic Air Solutions, ilustra lo sucedido entre El Prat y Alvedro de manera gráfica: “El aire es como el mar y, si hay una corriente muy fuerte, el barco va lanzado. Lo mismo sucede con un tren”, asevera. En este caso, y a pesar de la ayunta ‘eólica’, el avión finalmente no pudo tomar tierra en la ciudad herculina: partió a las 20.41 de la Ciudad Condal, realizó una maniobra de aproximación y, debido a la virulencia de las rachas de viento, decidió regresar a su punto de origen. Menos de tres horas de viaje para regresar al mismo punto.

Impulso a un nuevo hub aeronáutico en A Coruña: Atlantic Air Solutions y AFN se unen para crear Atlantic Air Academy Más información

Acostumbrado a tomar los aeródromos de A Coruña y Alvedro como base para vuelos privados, el piloto analiza así la situación que se está viviendo con motivo de las borrascas y temporales. “Esto no es habitual; tenemos uno o dos temporales al año que causan desvíos, pero este año se están complicando mucho las operaciones”, argumenta.