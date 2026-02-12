Rosa Rodríguez, ganadora de Pasapalabra: "A Coruña es mi ancla. Siempre vuelvo de una manera o de otra"

Rosa Rodríguez, en el palco del estadio de Riazor Javier Alborés

Una semana después de convertirse en la ganadora del histórico bote de Pasapalabra, la coruñesa de origen argentino Rosa Rodríguez reserva unos minutos para charlar con El Ideal Gallego y mostrar su lado más personal. "Desde el viernes pasado, estoy desbordada", admite. El pasado domingo estuvo presente en el palco de Riazor en el encuentro del Dépor ante el Albacete, y ahora busca volver poco a poco a la normalidad después de semanas muy intensas.

En el programa en el que gana, al acabar la primera vuelta, le quedan cinco palabras por responder. ¿Ya sabe todas las respuestas? ¿En qué momento empieza a pensar que esta vez es la buena?

Sí, al acabar la primera vuelta yo ya sentía que ese podía ser el día en que podía completar las 25 porque tenía opciones bastante claras para todas las letras. Al pasar la pregunta de la letra V (Vitáfono), que era de las difíciles, empecé a pensar que podía tener posibilidades. No obstante, sabía que debía mantener la calma para poder terminar esa primera vuelta sin errores, y luego responder correctamente a todas las letras que tenía pendientes.

A muchos seguidores del programa les sorprendió escucharla hablar con su madre con acento argentino, aunque ya sabíamos que su familia es de allí. ¿Se lo han dicho también sus personas cercanas de Galicia?

Esto es algo que sorprendió a mucha gente pero no a mis amigos o personas cercanas. Si bien uso el acento español cuando hablo en cualquier contexto extrafamiliar, casi toda mi gente me ha visto (o escuchado) interactuar alguna vez con mi familia (en persona o por teléfono) y sabían que era algo que hacía. De todas formas ¡se siguen “sorprendiendo”! Y les hace mucha gracia. Siempre me insisten en que use mi acento argentino cuando hablo con ellos o que “les haga una demostración”, pero no es algo que pueda fingir o incluso que pueda cambiar a placer. Me sale naturalmente según la persona con la que esté interactuando. Si en algún contexto comparto espacio con personas españolas y argentinas, de hecho, ¡mi cerebro cortocircuita!

¿La veremos en otro concurso?

No es algo en lo que piense en estos momentos. Me encantan los retos y me encanta estar abierta a cosas nuevas porque soy curiosa por naturaleza, así que ¡quién sabe! Pero ahora mismo no lo planeo.

¿Cómo es su vida ahora?

Todavía no he “empezado mi nueva vida”. Estos días, todavía tan inmediatos tras la emisión, estoy procesando todo lo que ha pasado y está pasando, atendiendo a medios y otras cuestiones, pero también intentando disfrutar de esta sensación, que sé que solo experimentaré una vez en la vida. Imagino que, a medida que vayan pasando los días, todo se calmará y volveré un poco a la vida normal. Estoy deseando poder descansar y disfrutar de tiempo de ocio.

¿Cuánto hace que se grabó el programa? Fue un milagro que no se filtrase. ¿Cómo vivió esos días de espera hasta su emisión?

El programa se grabó unas dos semanas antes de la emisión. Durante esos días, yo estuve en casa de mis padres (que conocían el desenlace, claro) aquí en Galicia. Como no ha dejado de llover ni un solo dia, pasé mucho tiempo en casa, disfrutando de tiempo con ellos.

Fueron días de estar como en un limbo, sabiendo que se había acabado la experiencia de Pasapalabra pero sin ser consciente realmente de que había ganado el bote. Fueron dos semanas muy tranquilas y que me permitieron disfrutar mucho del “secreto” en familia. Aproveché para ver pelis, retomar el deporte, ir algo de compras…

¿Cómo vio la final cuando se emitió por primera vez? ¿Ya la había visto?

La emisión del bote la vi en el restaurante de un hotel con dos amigos y rodeada de los compañeros del restaurante a los que tuve la oportunidad de ir conociendo a lo largo de todo el año. Así que estuve rodeada de gente muy querida, a pesar de estar lejos de mi familia. Ese día fue realmente cuando pude ser consciente de lo que había pasado, pues fue la primera vez que lo vi en pantalla yo también. Hasta entonces solo tenía los recuerdos del día en que pasó, y en esos momentos estaba en shock, así que, durante la emisión, pude ver incluso cosas que no recordaba. El móvil me empezó a vibrar y los mensajes que me llegaron (y siguen llegando) fueron cientos. Me llevará todavía días poder llegar a leer y responder a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribirme y felicitarme. Pero lo haré

¿Cómo lleva la fama?

Estoy absolutamente alucinada con el impacto que está teniendo todo. También muy agradecida por el cariño que estoy recibiendo de tanta gente. Sí es cierto que, al haber salido en pantalla durante más de un año en un programa como Pasapalabra, era habitual que mucha gente me reconociera por la calle, me saludara, se parara a charlar conmigo o me pidieran fotos; pero eso ahora se ha multiplicado por mil. Lo cierto es que intento vivirlo con la mayor normalidad posible, feliz y agradecida por el hecho de que mi paso por el programa o la consecución de ese bote llene de emoción a tanta gente y de que me transmitan tanto amor. También soy consciente de que toda esta popularidad es fruto de la efervescencia del momento, y que tal como ha subido, bajará.

¿Cómo es su relación con Manu?

Manu fue mi compañero durante todo el tiempo que duró mi participación en el concurso y le deseo lo mejor.

¿Dónde vivió en A Coruña? ¿Y sus padres?

Siempre vivimos a las afueras de la ciudad.

¿A qué instituto fue? ¿Cómo recuerda su juventud en A Coruña? Si tuviera que quedarse con un lugar de la ciudad, ¿cuál sería?

Estudié en el Afonso X O Sabio, así que gran parte de mi adolescencia y juventud la pasé por O Temple y por la zona de Cambre en general. Tanto esa etapa como a las personas y lugares que formaron parte ella los recuerdo con inmenso cariño. Si tuviera que quedarme con un lugar de Coruña sería la Torre de Hércules y toda la zona a su alrededor. Me encanta el mar, y siempre que estoy allí experimento una sensación de libertad absoluta.

¿Qué lugar de la ciudad elegiría para comer?

Es difícil quedarme con un solo lugar para comer… ¡Me cuesta mucho elegir! Todo depende del momento y de las personas con las que esté.

¿Te gustaría volver a vivir en la ciudad? ¿O seguirá en Barcelona?

La vida me sorprenderá. Sé que ahora serán momentos de tomar decisiones y quizás estas traigan cambios, pero lo cierto es que no sé todavía dónde estaré en el futuro, ni en el próximo ni en el lejano. Siempre he sido muy inquieta. Pero desde luego a Coruña siempre vuelvo y volveré de una manera u otra. Es mi ancla.

Dijo que entre tus técnicas de estudio estaba relacionar respuestas con lugares, ¿hay alguno de A Coruña o los municipios cercanos?

Sí, muchos de esos palacios mentales son sitios de la ciudad o alrededores (Cambre, Culleredo, Oleiros…). Plazas, calles, tiendas, playas, restaurantes, colegios, facultades… ¡el estadio del Dépor! Decenas de lugares que conozco desde mi infancia.

En la UDC guardan un increíble recuerdo de usted ¿y usted de la Facultad de Filología?

Yo también guardo un recuerdo muy bonito de mi paso por la facultad de Filología y por la UDC en general. Allí me formé, pero también crecí, aprendí de la vida… Hice la carrera y un máster, pero, además, también trabajé, por lo que compartí muchos momentos tanto con amigos como con compañeros y profesoras y profesores que contribuyeron de forma crucial a transformarme en la persona que soy hoy. Siempre será un lugar muy especial para mí.

La coruñesa Rosa Rodríguez gana el histórico bote de 'Pasapalabra' Más información

Test rápido para Rosa

¿Qué comida gallega echa más de menos? ¿Y argentina?

Estando lejos, me entra mucho antojo de una buena empanada gallega. También de pulpo. De comida argentina, quizás muchas veces echo de menos un buen asado o alfajores. Otras comidas típicas (empanadas, pizzas o dulces de allí) las suelo comer cuando vuelvo a casa de mis padres porque a mi madre le encanta hacerlas.

¿Churros de Bonilla a la Vista o del Timón?

¿Mamá o papá? (se ríe). Sin ánimo de ser una bienqueda, me gustan mucho los dos y cuando estoy en la ciudad suelo pasarme por ambos. Por Bonilla generalmente durante/después de un paseo, y por El Timón cuando el plan específico es ir a tomar unos churros con chocolate.

¿Orejas o filloas?

Filloas

Para tomar algo con los amigos, ¿calle de la Estrella o calle de la Barrera?

Calle de la Estrella

¿Mate o café?

Soy más de café.

¿Cuál es su playa favorita de A Coruña o alrededores?

Bastiagueiro.

Sabor del helado preferido.

Chocolate negro y pistacho.

¿La Ibi o Bico de Xeado?

Partiendo de la base de que los helados de ambos son deliciosos, reconozco que paso más por La Ibi.

¿Carnaval clásico o los choqueiros?

Carnaval clásico.

¿Verbena o concierto?

Concierto.

¿Canción favorita?

'A Case of You', de Joni Mitchell. Aunque ahora mismo escucho sin parar 'Libertad' de Nil Moliner. Encapsula exactamente los sentimientos y sensaciones que llevo experimentando ya no en los últimos días, sino desde hace un par de meses.

¿Qué cantante o grupo no puede faltar en su playlist?

Últimamente no paro de escuchar Arde Bogotá. En bucle.

Si se pudiera tomar una caña o refresco con alguien de la historia, ¿con quién sería?

Benjamin Franklin.

Un personaje coruñés al que admire.

Emilia Pardo Bazán.

Un viaje soñado.

Grecia.

¿Del Deportivo o le tira más Messi?

Los dos ocupan un lugar especial en mi corazón, por motivos diferentes. El Dépor como equipo que siento mío, y Messi más como deportista y persona que vi crecer (y con quien crecí yo también) y me inspiró en muchos aspectos. Así que me entusiasma y deseo siempre el éxito y triunfo de ambos.

Si hicieran una película de su vida, ¿cómo se llamaría?

¡Difícil pregunta! Creo que ese título debería ponerlo alguien que me conociera u observara desde fuera, en vez de elegirlo yo.