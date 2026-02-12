A Coruña
Retiran el letrero dañado por el viento en la Tercera Ronda
Por el momento no hay hora para su reapertura
En estos momentos se está desmontando el letrero dañado ayer por el temporal Nils en la Tercera Ronda, que ha sido necesario cortar en ambos sentidos. Pro el momento no hay hora de reapertura de esta vía.
Cerca de 24.000 vehículos se han visto afectados por el incidente, que se registró a las cinco de la tarde e ayer. Sin embargo, el fuerte viento ha impedido actuar para retirar los carteles hasta ahora.