Las rachas de viento de 'Nils' en A Coruña superaron la que tiró la grúa en la calle Real en 2002

Si hay una jornada en la que el viento fue mortal en A Coruña y que permanece en el recuerdo esa fue la de la tarde del 13 de noviembre de 2002, cuando una fuerte ráfaga tiró una grúa en la calle Real encima de una vivienda. En la casa había dos mujeres, que fallecieron al caer al vacío cuando la grúa partió en dos el edificio.

Aquella ráfaga alcanzó los 111 kilómetros por hora y quien estaba en la calle en aquel momento recuerda la intensidad del viento. Sin embargo, la fuerza de la borrasca 'Nils' hizo que este miércoles por la tarde se superase esa cifra en A Coruña. Concretamente, se alcanzaron los 120 kilómetros por hora, una cifra que se sitúa en el top cinco de rachas máximas de viento registradas en el observatorio en los últimos años.

Rachas máximas

La máxima velocidad que ha obtenido el viento en A Coruña desde que hay registros, medido en el Observatorio, es de 160 kilómetros por hora. Fue también en un mes de febrero, el día 16, pero en el año 1941. Tal y como comentaba en su edición del 18 de febrero (el temporal había caído en domingo), la racha más intensa, con esos 160 kilómetros por hora, se produjo a la una de la mañana, razón que ayudó a que no hubiera que lamentar desgracias personales. Solo árboles derribados, tejas sueltas y vallas de cierre de solares. Eso sí, el puerto se cerró desde la tarde anterior y hubo que reforzar las amarras de los barcos.

En segundo lugar en el ranking histórico figura una racha de 130 kilómetros por hora, anotada, también en febrero, el día 3, de 1950. Por suerte, también tuvo lugar de madrugada. El Ideal Gallego contaba que tampoco hubo desgracias en esta ocasión, aunque el vendaval afectó al tendido aéreo en parte de la línea del tranvía a Sada.

Hacía más de 75 años que no se medían vientos tan fuertes en la ciudad como los que se vivieron este miércoles con la borrasca 'Nils'. Las consecuencias fueron, en este caso, de poca importancia aunque llamativas en lo que se refiere a las palmeras que perdieron su 'abrigo' a causa del viento, o complicadas para el tráfico, debido al cartel que amenazaba con caer en la Tercera Ronda y que obligó a cerrar la vía en sentido salida de la ciudad desde la rotonda del Pavo Real hasta Marineda City. Los 120 kilómetros por hora que se registraron en el Observatorio hacen que esta ráfaga se lleve la medalla de bronce en el histórico, empatada con otra de similar velocidad del 2 de febrero de 1934. La crónica de El Ideal Gallego no reflejaba tampoco en este caso grandes desgracias, más allá de referirse al temporal como "el día más crudo del invierno" y explicar que había caído una fina nevada, que no llegó a cuajar.

Cierra el top cinco, según explicó el experto en meteorología Brais Aldao (MeteoBrais) en sus redes sociales, un registro de 115 kilómetros por hora el 25 de febrero de 1989, que dejó consecuencias, sobre todo, en la Comunidad Valenciana, en donde fallecieron seis personas a consecuencia del temporal.

Para quienes estén cansados de la lluvia y el viento, habrá que esperar todavía un poco más porque llega una nueva borrasca, la novena este año, con la letra O, 'Oriana', que volverá a traer mal tiempo aunque no se prevé que los vientos sean tan intensos como los de su compañero 'Nils'.