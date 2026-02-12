La vida nocturna de A Coruña resumida en menos de lo que suele durar una copa

Momento de la presentación en el penique

Algunos hosteleros valen más por lo que callan que por que cuentan. Otros, en cambio, aseguran que, en caso de tener que escribir un libro de memorias, generarían tal escándalo que pondrían patas arriba la estabilidad sentimental y emocional de muchos implicados. Sin embargo, hipérboles aparte, hay una tercera forma de contar las cosas, hacerlo con arte y de forma simplificada. O no tanto.

El increíble parecido de Melchor con un conocido hostelero de A Coruña Más información

El próximo sábado día 21 la Filmoteca de Galicia proyectará el ciclo ‘Off Galicia: 4 clips de estrea’, un recorrido de apenas 20 minutos a través de cuatro cortometrajes de cinco minutos, en el que se rendirá homenaje a algunos de los lugares comunes más reconocibles de la noche de A Coruña. La mitad del metraje irá a dos paradas de profesionales de la noche: ‘Bar Picasso’ (Cano Flores Ridwyl) y ‘Pub Penique’ (Alejandro Enríquez). Además, Santiago Roma Romero presentará ‘La luz y el viento’, mientras que José Luis Ducid, coordinador de todo el proyecto, dirige ‘70 sustancias y una flor’. “Es el resumen de lo que es la vida nocturna y cultural de esta ciudad, una ciudad de sorpresas en cada anécdota. Además, funcionará como tributo al ilustrador Javier de la Rosa, cuyo trabajo me parece fundamental en el panorama cultural español”, indica el artífice, junto a otros 80 profesionales, de un proyecto que dará que hablar.

El gran homenaje a la pintura coruñesa del siglo XX que preside un nuevo local de hostelería Más información

La presentación tuvo lugar ayer en el Penique, uno de los lugares que visita el proyecto, y fue también una excusa para disfrutar de un concierto de Félix Arias. La música es parte importantísima del recorrido, hasta el punto que José Luis Ducid invita a disfrutar de la proyección “en una infraestructura que ofrece tantos matices como la Filmoteca de Galicia”.

Los clientes habituales del Picasso o el Penique pidieron un adelanto, pero no será hasta el próximo sábado cuando se descubra el secreto de comprimir la noche en solo 20 minutos.