La Lotería Nacional deja 30.000 euros en el Agra do Orzán

Alfredo Tella, 8 Loterías y Apuestas del Estado

Un vecino de A Coruña se ha llevado una alegría este jueves, 12 de febrero, el primer premio de la Lotería Nacional ha recaído en la ciudad, en esta ocasión la fortuna ha sonreído al Agra del Orzán, en concreto, al local de la calle Alfredo Tella 8.

El billete con el número 37886 ha sido el agraciado con el premio, que corresponde a la cantidad de 30.006 euros, es decir, 300.000 euros a la serie, el boleto afortunado se ha repartido por varios puntos de la geografía, como: Málaga, Escaldes-Engordany (Málaga), Jávea (Alicante), Terrassa (Barcelona), Algeciras(Cádiz), La Victoria (Cordoba), El Paso (Santa Cruz de Tenerife) y Benifairo de Valldigna (Valencia), Laxe (A Coruña)

El sorteo ha dejado como Segundo Premio, de 6.000 euros al décimo 36.031 que ha tocado íntegro en Bailén provincia de Jaen.

Por otra parte, los Reintegros han correspondido a los números 0, 6 y 8 con un importe de 3 euros.