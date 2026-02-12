Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Lotería Nacional deja 30.000 euros en el Agra do Orzán

Redacción
12/02/2026 23:39
Alfredo Tella, 8
Loterías y Apuestas del Estado
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Un vecino de A Coruña se ha llevado una alegría este jueves, 12 de febrero, el primer premio de la Lotería Nacional ha recaído en la ciudad, en esta ocasión la fortuna ha sonreído al Agra del Orzán, en concreto, al local de la calle Alfredo Tella 8.

El billete con el número 37886 ha sido el agraciado con el premio, que corresponde a la cantidad de 30.006 euros, es decir, 300.000 euros a la serie, el boleto afortunado se ha repartido por varios puntos de la geografía, como:  Málaga, Escaldes-Engordany (Málaga), Jávea (Alicante), Terrassa (Barcelona), Algeciras(Cádiz), La Victoria (Cordoba), El Paso (Santa Cruz de Tenerife) y  Benifairo de Valldigna (Valencia), Laxe (A Coruña)

El sorteo ha dejado como Segundo Premio, de 6.000 euros al décimo 36.031 que ha tocado íntegro en Bailén provincia de Jaen.

Por otra parte, los Reintegros han correspondido a los números 0, 6 y 8 con un importe de 3 euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

L'Oréal propone nombrar al español Pablo Isla como nuevo vicepresidente
EFE

Garbage se suman a la programación del O Gozo Festival 2026 en su gira de despedida
EP
Familiares y amigos de Diego Bello se concentraron ante la Torre en febrero de 2020

El caso de Diego Bello llega a Amazon Prime: “No va a volver, pero seguiremos viviendo con su recuerdo”
Lara Fernández

La vida nocturna de A Coruña resumida en menos de lo que suele durar una copa
Guillermo Parga