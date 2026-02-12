Antonio Deus y Miguel Lorenzo, antes del pleno Javier Alborés

La alcaldesa, Inés Rey, acaba de suspender el pleno ordinario que se está celebrando en María Pita después de que el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, llamara "matón de feria" al teniente de alcaldesa, José Manuel Lage. Rey consideró "deturpado" el clima del pleno y ordenó un receso hasta las cinco de la tarde.

Cuando estaban debatiendo sobre las licencias urbanísticas reclamando el PP un refuerzo en ese sentido en Urbanismo, el concejal Antonio Deus aludió a los pisos particulares del teniente de alcaldesa, José Manuel Lage. Este respondió llamándole "sinvergüenza" y prometió "pintarle la cara". Rey aleccionó a Deus por lo que entendía como una provocación y este optó por abandonar el hemiciclo.

Cuando le tocó el turno de hablar al portavoz del PP, tachó a Lage de "matón de feria" y Rey reaccionó cortando el micrófono y recordándole que no tenía la palabra. Luego le permitió a hablar a Lorenzo, pero este insistió: "Cuando alguien se comporta como un matón, yo tengo que decirlo. Y usted debería tener un respeto al pleno".

La alcaldesa fue tajante: "Neste clima e nesta escalada me resulta imposible seguir esta exposición". Y ordenó el receso. El BNG, por su parte, criticó el "lamentábel e bochornoso espectáculo protagonizado polo Goberno Local e o PP. Lamentamos que se queira trasladar á Coruña a lameira en que se ten convertido a política madrileña".