El Ideal Gallego se hacía eco hace 25 años de que curiosamente también un tren de borrascas y meteorología adversa, que había impedido que los coruñeses pudiesen disfrutar de buen tiempo en casi cuatro meses. Asimismo, se informaba del fallecimiento de una vecina del municipio de Irixoa que se encontraba de paseo en los márgenes del río Mandeo. Por su parte, hace medio siglo, un trabajador del sector del taxi se ponía en contacto con los redactores del diario para anunciar que “regalaba” su licencia si a cambio alguien le ofrecía un empleo por 16.000 pesetas al mes. Finalmente, hace cien años, los residentes en la ciudad participaban de las celebraciones para conmemorar la realización de la ruta aérea Palos-Buenos Aires.

Lunes 12 de febrero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | El primer domingo soleado del año devuelve la vida a las calles coruñesas

Locos por el “huevo frito”, por el icono que representa un sol y una tímida nube blanca, y que anuncia el buen tiempo. Así estaban los coruñeses desde hace casi cuatro meses. Por fin llegó. Ni lluvia, ni viento ni grises nubarrones. El Millennium conoció su sombra, el paseo marítimo encogió y el espíritu del lagarto afloró en todos los hogares. Hacía un siglo que la ciudad no brillaba. Cuarenta días de año ha habido que esperar para aligerar el vestuario y desempolvar las gafas de sol. El placer de los paseos matutino y vespertino compensa los cinco fines de semana y medio de temporal.

Una mujer de 67 años, María Josefa Maceiras Otero, apareció ayer muerta en el río Mandeo, a su paso por el lugar de As Charnelas, en Irixoa. La víctima había acudido con su marido por la mañana temprano hasta el citado lugar para dar un paseo, algo que el matrimonio hacía con asiduidad. Después, el cabeza de familia se retiró y la mujer manifestó su deseo de quedarse. Al mediodía y ante la tardanza de su esposa, el marido de la víctima dio la voz de alarma. A partir de entonces se organizó un rastreo por la zona en el que participaron vecinos y miembros de la Guardia Civil de Irixoa. Uno de éstos encontró el cadáver de María Josefa, pasadas las dos y media.

Jueves, 12 de febrero de 1951 ARCHIVO

Hace 50 años | Un taxista que “regala” su licencia municipal

Hoy serán discutidas las tarifas de taxis en el Ayuntamiento y se avecina el tema como el más conflictivo de cuantos figuran en el orden del día del pleno extraordinario convocado para las once de la mañana de hoy. (...) En relación con la información de ayer (...) un taxista nos dice, textualmente: “Le pueden decir ustedes a ese señor que si me busca un trabajo de dieciseis mil pesetas al mes, seguros sociales y descanso los domingos le regalo el taxi”. Mal debe estar el panorama para los taxistas cuando hablan así, solicitando un empleo con sueldo más bajo que el de un peón de la construcción.

Los alumnos de Empresariales y Económicas volvieron a la carga en su intento de plantearle sus reivindicaciones al señor Fernández Montels (director de la escuela de los primeros y jefe de sección de los segundos) en una asamblea.

Viernes, 12 de febrero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Homenaje por un viaje trasatlántico en avión

Profundamente emocionados empezamos a escribir pocos momentos después de haberse realizado la grandiosa, la incomparable manifestación popular con que La Coruña quiso conmemorar la feliz terminación del raid Palos-Buenos Aires. Aún el gentío rebozando satisfacción y contento inunda nuestras avenidas y nuestras calles, todavía no se han extinguido los vivas, los aplausos, las aclamaciones a Franco y a sus compañeros. Brillante resultó el solemne Te Deum celebrado ayer en la Colegiata. El sagrado recinto ofrecía artístico aspecto. Ofició de preste el presidente accidental del Cabildo, don Santiago Pérez, ayudado por los señores López y Fernández. El coro y orquesta de la Colegiata, reforzado con valiosos elementos, y dirigidos por el organista señor Pinedo, interpretaron admirablemente entre todos ellos un hermoso Te Deum.