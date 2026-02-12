El transporte de viajeros por carretera en A Coruña registra otra jornada de huelga con servicios mínimos

Huelga autobuses en A Coruña Javier Alborés

El transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña registra este jueves una nueva jornada de huelga con cumplimiento mayoritario de servicios mínimos, según fuentes consultadas por Europa Press, y a la espera de lo que se concrete en la reunión fijada para este jueves a las 13.00 horas entre patronal y sindicatos y con mediación del Consello Galego de Relacións Laborais.

Esto en un contexto de división sindical ya que por una parte la CIG convocó esta huelga indefinida al entender que el preacuerdo que firmaron UGT y CCOO suponía unos avances "mínimos" y que había que enfocar la negociación para un "convenio digno" en un nuevo acuerdo.

Frente a este posicionamiento, la reunión celebrada el lunes sirvió, según UGT, para aclarar cuestiones del citado preacuerdo, motivo por el que por parte de este sindicato -- tampoco desde CCOO -- se respaldó la convocatoria de huelga indefinida, que se concretó en asambleas convocadas por la CIG tras el rechazo mayoritario de trabajadores al preacuerdo.

Con presencia policial en las estaciones de autobuses, en algunas también de piquetes, y salida en general de los servicios mínimos, fuentes consultadas por Europa Press han apuntado al cumplimiento en esta jornada de los mismos en la mayoría de las empresas, aunque no en alguna, con llegada de vehículos en el caso de A Coruña procedentes de Ourense o Lugo. Todo ello en un contexto de pocos viajeros.