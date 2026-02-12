Grupo municipal socialista, en el pleno Javier Alborés

El pleno que se está celebrando esta mañana acaba de aprobar inicialmente la nueva ordenanza de terrazas, después de años de espera, con el voto en contra del PP y los favorables del PSOE y el BNG. Se trata de una norma que se llevaba mucho tiempo esperando como solución para un problema que se había agudizado de la pandemia.

la concejala del BNG, Avia Veira, considera que el texto recoge "o sentir da cidadanía do abuso do espazo público" pero reconoció que no todas las entidades fueron escuchadas, incluidas algunas que padecen el "desmadre dalgún locais". Y el período de exposición pública que se abre ahora es un buen momento para hacerlo.

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, criticó su rigidez normativa "cada calle es un mundo" y "el diseño dirigido demasiado dirigido". que genera gastos a los hosteleros. "Es un sector que sufre mucho por los costes laborales y los productos, las tasas de las terrazas se han duplicado", denunció. Y considera que tampoco soluciona el problema del descanso vecinal: "Todo se basa en un régimen sancionador pero ¿Cómo van a certificar los incumplimientos si o tienen personal?", se pregunta

Le tocó defender la ordenanza a la concejala de Movilidad, Noemí Díaz, que considera que favorece la economía de escala y puntualizó que la aplicación de los criterios estéticos no se tienen que implementar inmediatamente, sino que hay un período de adaptación progresiva.

Lo que debería ser lo esencial del debate es un "modelo de cidade" y de equilibrar la actividad hostelera con el descanso y la accesibilidad. "Non é sinxelo, porque as decisións non buscan agradar a unha única parte", recuerda. Para Díaz, el equilibrio es fundamental.