Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El pleno aprueba de forma inicial la nueva ordenanza de terrazas

La norma entra en período de alegaciones

Abel Peña
Abel Peña
12/02/2026 11:00
Grupo municipal socialista, en el pleno
Grupo municipal socialista, en el pleno
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El pleno que se está celebrando esta mañana acaba de aprobar inicialmente la nueva ordenanza de terrazas, después de años de espera, con el voto en contra del PP y los favorables del PSOE y el BNG. Se trata de una norma que se llevaba mucho tiempo esperando como solución para un problema que se había agudizado de la pandemia. 

la concejala del BNG, Avia Veira, considera que el texto recoge "o sentir da cidadanía do abuso do espazo público" pero reconoció que no todas las entidades fueron escuchadas, incluidas algunas que padecen el "desmadre dalgún locais". Y el período de exposición pública que se abre ahora es un buen momento para hacerlo. 

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, criticó su rigidez normativa "cada calle es un mundo" y "el diseño dirigido demasiado dirigido". que genera gastos a los hosteleros. "Es un sector que sufre mucho por los costes laborales y los productos, las tasas de las terrazas se han duplicado", denunció. Y considera que tampoco soluciona el problema del descanso vecinal: "Todo se basa en un régimen sancionador pero ¿Cómo van a certificar los incumplimientos si o tienen personal?", se pregunta

Le tocó defender la ordenanza a la concejala de Movilidad, Noemí Díaz, que considera que favorece la economía de escala y puntualizó que la aplicación de los criterios estéticos no se tienen que implementar inmediatamente, sino que hay un período de adaptación progresiva. 

Lo que debería ser lo esencial del debate es un "modelo de cidade" y de equilibrar la actividad hostelera con el descanso y la accesibilidad. "Non é sinxelo, porque as decisións non buscan agradar a unha única parte", recuerda. Para Díaz, el equilibrio es fundamental. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Luna dañada por un balín

Denuncian disparos de balines a autobuses durante la huelga
Abel Peña
El rey Felipe VI, la reina Letizia y la princesa Leonor saludan a un grupo de niños en Olite durante la segunda jornada de su estancia en Navarra

El rey cobrará este año 4.300 euros más, hasta los 290.000 euros, y la reina, 160.000
EFE
José Luis Ábalos

Las defensas de Koldo y Ábalos piden apartar a cinco magistrados del tribunal
EFE
Comedor escolar

Un estudio demuestra que disfrutar de la comida en la infancia se asocia a una dieta más saludable
EP