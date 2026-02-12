El de A Coruña es el único aeropuerto gallego que creció en número de pasajeros en enero

Un avión despega de la pista de Alvedro Quintana

Alvedro registró un aumento de un 4% en el número de pasajeros que pasaron por su terminal el mes pasado, lo que supone un buen comienzo de año para el aeródromo coruñés. Esta cifra es aún más llamativa si se tiene en cuenta que se ha registrado un descenso del 29% en el Rosalía de Castro, en Santiago, y de un -8% en el de Vigo.

En lo que se refiere a los datos netos, eso significa que por el aeropuerto coruñés pasaron 98.242 viajeros, frente a los 72.303 de Vigo, aunque Santiago, a pesar de su gran descenso, sigue siendo el principal aeródromo gallego en número de pasajeros: 133.079 en enero.