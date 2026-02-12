Avenida de San Cristóbal colapsada por el cierre de la Tercer Ronda Germán Barreiros

Desde las cinco de la tarde de Ayer, la Tercera Ronda está cerrada al tráfico por la amenaza que supone un letrero dañado por el viento. Esto ha provocado que los movimientos de entrada y salida de primera hora de la mañana se vieran afectados, con embotellamientos en la ronda de Outeiro y un tráfico inusualmente denso en Alfonso Molina.

Hay que tener en cuenta que la Intensidad Media Diaria (IMD) de la Tercera Ronda en su tramo urbano es de más de 24.000 vehículos, que ahora tienen que circular por la avenida de Finisterre o por la AC-11.

Por el momento no se sabe cuando se reabrirá el tráfico que está cortado entre Marineda City y la rotonda del Pavo Real. Por otro lado, los Bomberos siguen acudiendo a los daños que causó el temporal Nils ayer tarde. Ahora mismo, en Juan Flórez, retiran un cartel afectado pro los vientos de hasta 120 kilómetros por hora que azotaron la ciudad.