Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El centro comercial Los Rosales será escenario de un gran Festival de Carnaval infantil

Redacción
12/02/2026 16:26
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Centro Comercial Los Rosales organiza un gran Festival de Carnaval infantil este fin de semana, desde el viernes 13 al lunes 16 de Febrero.

En este festival no faltará la música, los bailes, las mascotas animadas, talleres carnavaleros, juegos populares, regalos, sorteos y sobre todo diversión, mucha diversión, donde los niños se lo pasarán en grande y donde tendrán la oportunidad de desfilar con su disfraz.

La programación para estos días será la siguiente:

Viernes día 13

A partir de las 17:30 horas comenzará el Festival el Carnaval en el Centro Comercial Los Rosales con talleres de maquillaje para que los niños puedan caracterizarse a su gusto o mejorar sus disfraces. Tendremos también talleres de globoflexia para los más pequeños y un fotomatón para que los niños se lleven un recuerdo de su disfraz.

Sábado día 14

 A partir de las 17:30 horas tendremos talleres especiales de caretas, globos, maquillaje. Además de música y bailes Habrá sorpresas y diversión para todos..

Lunes día 16

 Día grande de este “Festival de carnaval”. En este día tan especial de vacaciones escolares carnavaleras comenzaremos a partir de las 17:30 con talleres variados de caretas, antifaces, globoflexia, chapas y dibujo. Tendremos juegos variados y de nuevo con la presencia de un fotomatón para que los niños llenen sus casas del recuerdo de un día tan especial.

A partir de las 18:30 horas dará comienzo un gran desfile de disfraces con mucha música, animación, sorteo de regalos y sorpresas para todos los asistentes.

Cartel Carnaval 2026
Cartel Carnaval 2026
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donlad Trump, este domingo, durante su intervención en la cumbre de la Asean

El Gobierno de Trump anuncia el fin del despliegue masivo de agentes migratorios en Minnesota
Agencias
Lidl rotonda Che

Oleiros tendrá un nuevo Lidl en el entorno de la rotonda del Ché
Redacción
El ideal gallego

A Xunta destinará 384 millóns de euros a terapias de pacientes con enfermidades raras, que xa beneficiaron a catro mil persoas
Redacción
Antonio Deus y Miguel Lorenzo, antes del pleno

La alcaldesa Inés Rey suspende el pleno en A Coruña tras una bronca entre el PP y el PSOE
Abel Peña