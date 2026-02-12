El centro comercial Los Rosales será escenario de un gran Festival de Carnaval infantil

El Centro Comercial Los Rosales organiza un gran Festival de Carnaval infantil este fin de semana, desde el viernes 13 al lunes 16 de Febrero.

En este festival no faltará la música, los bailes, las mascotas animadas, talleres carnavaleros, juegos populares, regalos, sorteos y sobre todo diversión, mucha diversión, donde los niños se lo pasarán en grande y donde tendrán la oportunidad de desfilar con su disfraz.

La programación para estos días será la siguiente:

Viernes día 13

A partir de las 17:30 horas comenzará el Festival el Carnaval en el Centro Comercial Los Rosales con talleres de maquillaje para que los niños puedan caracterizarse a su gusto o mejorar sus disfraces. Tendremos también talleres de globoflexia para los más pequeños y un fotomatón para que los niños se lleven un recuerdo de su disfraz.

Sábado día 14

A partir de las 17:30 horas tendremos talleres especiales de caretas, globos, maquillaje. Además de música y bailes Habrá sorpresas y diversión para todos..

Lunes día 16

Día grande de este “Festival de carnaval”. En este día tan especial de vacaciones escolares carnavaleras comenzaremos a partir de las 17:30 con talleres variados de caretas, antifaces, globoflexia, chapas y dibujo. Tendremos juegos variados y de nuevo con la presencia de un fotomatón para que los niños llenen sus casas del recuerdo de un día tan especial.

A partir de las 18:30 horas dará comienzo un gran desfile de disfraces con mucha música, animación, sorteo de regalos y sorpresas para todos los asistentes.