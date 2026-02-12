El caso de Diego Bello llega a Amazon Prime: “No va a volver, pero seguiremos viviendo con su recuerdo”

Familiares y amigos de Diego Bello se concentraron ante la Torre en febrero de 2020 Patricia G. Fraga

Un asesinato a 12.000 kilómetros de A Coruña “destrozó” la vida de una familia. Diego Bello, coruñés de 32 años, era un joven “abierto, emprendedor, con carisma natural”. Con 18 años se fue a Londres y, en palabras de su padre, Alberto Bello, “desde ahí ya no para”. Su último destino fue la isla de Siargao, en Filipinas. Y lo que era su residencia, en la que tenía amigos, pareja y negocios exitosos, terminó siendo escenario de su fatal desenlace, que ahora llega a Amazon Prime.

El 8 de enero de 2020 Diego murió abatido a tiros por la policía en la puerta de su casa y, en un principio, los agentes declararon que se trató de una acción en defensa propia dentro de una operación contra el tráfico de drogas. Esta versión, no obstante, fue rápidamente desmentida. Así lo relatan sus padres, Pilar Lafuente y Alberto Bello; su hermano, Bruno Bello; y el abogado de la familia, Guillermo Mosquera, en el primer capítulo de la cuarta temporada de ‘Una historia de crímenes’, en la citada plataforma.

En este capítulo, en el que se relatan hasta tres asesinatos de españoles en otros países, explican que “ver que un extranjero viene a tu isla y acapara éxito puede levantar ampollas y celos”. Aquí introducen a uno de los zares antidrogas de la isla, Wise Vicente Panuelos: “Al capitán no le gustaban los turistas occidentales, pero sabían que generaban riqueza”. Después de un alojamiento y una tienda de ropa, el coruñés abrió, junto a unos amigos, La Santa, un local de fiesta que “obtuvo mucho éxito en poco tiempo”. Esto “llama la atención de Panuelos, que varias veces amonesta y amenaza a los responsables de La Santa. Diego Bello y sus amigos aceptan las exigencias, pero el coruñés ya estaba sentenciado”. Todo ello, enmarcado en la “guerra sucia” contra la droga que había emprendido el país y que permitía disparar abiertamente contra un narcotraficante si los agentes eran atacados.

La madre de Diego Bello revela en el juicio de su asesinato las amenazas que sufrió su hijo Más información

El capítulo pasa así a narrar lo que ocurrió en la fatídica madrugada del 8 de enero. Al salir de La Santa y a pocos metros de su casa, Diego se cruza con Panuelos y otros dos agentes. Este encuentro concluyó con el coruñés muerto por seis impactos de bala. Su novia, tras escuchar los disparos, sale y se encuentra con el cadáver, al lado de una pistola y una riñonera. Llama a sus amigos y estos, al llegar, son informados por los policías de que Diego estaba “vendiendo cocaína”, algo que no cuadra al entorno del joven, quien “ni vendía ni consumía droga”.

La noticia llega a través de Instagram. Su hermano, Bruno, recibe un mensaje y este llama a Mosquera, el que es ahora abogado de la familia. “Han matado a mi hermano, tráemelo”, le dijo. Ahí comenzó una lucha que hoy continúa, primero recuperando el cuerpo de Diego, después tratando de saber qué ocurrió en Siargao desde España, y tercero, obteniendo justicia, algo todavía pendiente.

Investigación

Bruno Bello cogió la batuta, ante la desolación de sus padres. La noticia ya circulaba con la versión de los agentes filipinos: Diego era el principal narco de la isla, portaba una bolsa de droga y disparó a los agentes. “Dieron la noticia sin saber absolutamente nada”, dice Lafuente.

Tras complicadas gestiones, el cuerpo es repatriado a España, donde se hace la autopsia y un análisis toxicológico del pelo, la parte en la que más tiempo permanecen los restos de droga. El resultado: Diego no había consumido ningún tipo de droga. Los datos aportados por los agentes de policía, además, “hacen dudar a la Comisión de Derechos Humanos, que cree que detrás puede haber una ejecución extrajudicial”. La investigación continúa, y las cámaras de seguridad de La Santa recogen la salida de Diego, quien no portaba ni una pistola ni una riñonera.

En A Coruña, familiares y amigos del joven habían comenzado a manifestarse bajo el lema ‘Justicia Para Diego’. Pero todo el peso social cae por la irrupción del covid. Es entonces cuando se reinventan para que no caiga en el olvido. “La gente tenía que tomar conciencia de que habían asesinado a un español en Filipinas porque sí”, explica Mosquera. En la pantalla, se proyectan imágenes de las movilizaciones por A Coruña de la plataforma.

Los acusados de matar al coruñés Diego Bello en Filipinas no saldrán en libertad bajo fianza Más información

El caso, pese a primero toparse con la “impunidad” de los policías, avanza con un clima de presión política desde España y la posterior entrega de los agentes. Una vez comienza el juicio, Pilar y Alberto viajan a Filipinas. “Más que verlos, queríamos que ellos nos viesen a nosotros. Quiero que me pongan cara y saber que me han destrozado la vida”, afirma Pilar.

A día de hoy, estos dos coruñeses siguen volando a Manila para presenciar las sesiones del juicio, todavía abierto. Una vez haya justicia, ayudarán a otras familias que atraviesen situaciones como la suya. “Sean los años que sean, esto va a seguir para adelante. Diego no va a volver con nosotros, pero seguiremos viviendo con su recuerdo”.