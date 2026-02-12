CaixaBank analiza las perspectivas financieras para 2026 con sus clientes de A Coruña

Jornada organizada por CaixaBank en A Coruña Cedida

CaixaBank Wealth Management, división de Banca Privada de la entidad bancaria, reunió en A Coruña a más de cien clientes de la entidad para analizar la evolución de los mercados y dar a conocer las previsiones económicas y financieras, y las tendencias de inversión para el ejercicio 2026.

La jornada, con una presentación titulada ‘La función social de las burbujas’, se enmarcó en el ciclo anual de conferencias ‘Perspectivas’, una iniciativa ya consolidada para clientes pertenecientes al segmento de Wealth Management de la entidad, con más de 20 encuentros repartidos por toda la geografía española.

En la sesión participaron Iñaki Gondrá, de CaixaBank Wealth Management, y Pedro Real de Asúa, de CaixaBank Research. En ella se realizó una reflexión sobre la función social que juegan las burbujas económicas, analizando cómo han transformado el panorama global en diversas etapas de la historia, y analiza lo que está ocurriendo en el ámbito de la inteligencia artificial.

En esta sesión se explicó que las burbujas actúan como impulsores del cambio y la innovación, y aunque pueden generar inversiones excesivas, estas acaban revirtiendo en infraestructuras que benefician a toda la sociedad. Además, se trató que el caso de la IA generativa está movilizando inversiones descomunales, sobre todo a partir de la aparición del primeros grandes modelos de lenguaje natural como ChatGPT, que está impulsando infraestructuras que podrían transformar sectores como la generación y la distribución eléctrica, beneficiando al conjunto de la sociedad y generando grandes oportunidades, según señala CaixaBank.