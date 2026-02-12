Así es el negocio familiar de A Coruña en el que disfrutar de un sándwich es toda una experiencia desde hace 55 años

Desde 1971, en la coruñesa plaza del Comercio se encuentra ubicada la capital de los sándwiches. Se trata de un negocio familiar que, generación tras generación, ha rendido tributo a este producto con una premisa clara: la calidad por encima de todo. Casi 55 años después de su nacimiento, el Emporio de los Sándwiches continúa a pleno rendimiento.

"El negocio lo abrieron mi abuelo y su cuñada, mi madrina Fermina, en 1971. En ese momento, era una idea muy novedosa en A Coruña y no estaba claro que fuese a funcionar. Abrieron en septiembre y se dieron de plazo hasta marzo para saber si continuar o dedicarse a otra cosa. Y de momento, van ya casi 55 años", explica Valentín Cuñarro, que se encarga ahora de mantener la esencia del Emporio de los Sándwiches.

En los últimos días, se ha viralizado en redes sociales una carta del local que data, precisamente, de 1971, el año de inauguración, en la que se puede ver la lista completa de sándwiches y sus precios, lógicamente en pesetas. "Esa carta en realidad era un flyer, en el que destacábamos que teníamos servicio a domicilio, que fuimos pioneros en eso", explica Cuñarro. Destaca que hacían la entrega en casa aunque el pedido fuese de un solo sándwich. "Iban a repartir a pie a los sitios más cercanos al local y si tenían que ir hasta el centro, lo hacían en una furgoneta Citröen de dos caballos", relata Valentín.

Curiosamente, ahora que la gran mayoría de establecimientos cuentan con el servicio de entrega a domicilio, en el Emporio de los Sándwiches, pioneros en ello, ya solo sirven directamente en el local. "El producto, en cuanto enfría, pierde calidad. Hace unos cinco años, mi padre decidió que solo íbamos a servir en el local para evitar eso. Además, también hacemos postres caseros, y queremos que la gente disfrute de la experiencia completa, de comer aquí tranquilos. Es un ambiente genuinamente familiar. Además, estos sándwiches se hacen manualmente y lleva un tiempo prepararlos, y al eliminar el servicio a domicilio, reducimos los tiempos de espera", justifica Cuñarro.

Cartas de los 70 y 80 Javier Alborés

A lo largo de los años, la carta del local ha ido sufriendo cambios, aunque siempre se ha caracterizado por ofrecer una gran variedad de opciones. "La primera carta era más sencilla que la actual, aunque hay cosas que hoy nos parecerían peculiares y entonces no lo eran, como incluir el pulpo", relata el responsable del negocio, que admite que la idea es recuperar productos e ingredientes de aquella primera lista de sándwiches. "Los chicharrones desaparecieron de la carta a principios de los ochenta, y ahora los hemos recuperado", añade, y promete nuevas experiencias, que, en realidad, no son tan nuevas. "A mi me llamó la atención al ver la primera carta que se incluía el corned beef, que es algo que yo ya no recuerdo en mis 44 años y lo vamos a recuperar", avanza.

Aunque siempre hay una buena base de clientes, Valentín Cuñarro admite que los fines de semana puede haber cola de hasta 30 personas para poder sentarse a la mesa. Y es que disfrutar de un sándwich es toda una experiencia en este histórico establecimiento de A Coruña.