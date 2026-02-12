Retiran el letrero dañado de la Tercera Ronda German Barreiros

Después de 24 horas de cierre, a las cinco y cuarto se abrió la Tercera Ronda en dirección y entrada y a las seis, en dirección salida. Se ponía fin así a la mayor afectación causada por la borrasca Nils, que había dañado un letrero informativo a la altura de Marineda City.

Hay que tener en cuenta que los fuertes vientos llegaron a soplar a 120 kilómetros por hora en la tarde de ayer. Fuerza suficiente como para aflojar uno de los letreros informativos de la AG-55, que amenazaba con desprenderse. La Policía Local cortó a las cinco de la tarde de ayer la vía, pero los servicios de emergencia no podían actuar hasta que no mejorara el tiempo

Finalmente, fueron los servicios de conservación de la vía los que desmontaron la señalización y la reemplazaron, tarea que tardaron toda la mañana en ejecutar. Mientras tanto, los atascos fueron importantes en hora punta, dado que por la vía circulan más de 24.000 vehículos al día.