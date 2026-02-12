Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Abre al tráfico la Tercera Ronda después de 24 horas cerrada

A las seis se permitió el tráfico en dirección salida, 45 minutos después que el de entrada

Abel Peña
Abel Peña
12/02/2026 19:15
Retiran el letrero dañado de la Tercera Ronda
Retiran el letrero dañado de la Tercera Ronda
German Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Después de 24 horas de cierre, a las cinco y cuarto se abrió la Tercera Ronda en dirección y entrada y a las seis, en dirección salida. Se ponía fin así a la mayor afectación causada por la borrasca Nils, que había dañado un letrero informativo a la altura de Marineda City. 

Hay que tener en cuenta que los fuertes vientos llegaron a soplar a 120 kilómetros por hora en la tarde de ayer. Fuerza suficiente como para aflojar uno de los letreros informativos de la AG-55, que amenazaba con desprenderse. La Policía Local cortó a las cinco de la tarde de ayer la vía, pero los servicios de emergencia no podían actuar hasta que no mejorara el tiempo

Finalmente, fueron los servicios de conservación de la vía los que desmontaron la señalización y la reemplazaron, tarea que tardaron toda la mañana en ejecutar. Mientras tanto, los atascos fueron importantes en hora punta, dado que por la vía circulan más de 24.000 vehículos al día.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La borrasca ‘Nils’ impacta en el área coruñesa: trenes detenidos y árboles caídos
Lucía Tenreiro
Un avión aterriza en Alvedro en pleno temporal

Un avión con destino A Coruña supera la velocidad de la barrera del sonido
Guillermo Parga
Temporal en A Coruña

'Oriana', la novena borrasca del año, activará este viernes la alerta naranja en Galicia
Agencias
El presidente de EEUU, Donlad Trump, este domingo, durante su intervención en la cumbre de la Asean

El Gobierno de Trump anuncia el fin del despliegue masivo de agentes migratorios en Minnesota
Agencias