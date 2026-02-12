A Coruña tendrá un "laboratorio de innovación" en la sede de la Autoridad Portuaria

Sede de la Autoridad Portuaria de A Coruña Germán Barreiros

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha sacado a concurso público la redacción del proyecto para reformar la tercera planta de su sede institucional en la avenida de la Marina, un ámbito de 250 metros cuadrados, con el objetivo de crear un “laboratorio de innovación”, tal y como lo denomina la entidad, y un espacio de encuentro entre empresas y entidades vinculadas a las actividades portuarias.

La licitación, que ya está publicada, tiene un presupuesto máximo de 92.000 euros, en el que se incluyen la redacción del proyecto de ejecución, la asesoría a la comisión que valore en su momento las ofertas de las empresas constructoras y finalmente la asistencia técnica a la dirección de la obra.

La reforma de la tercera planta, que también ocupaba una vivienda ya en desuso, se suma a este proceso de actualización interior del inmueble, que data de 1954. Con el nuevo proyecto se pretende crear un espacio abierto a la sociedad, especialmente orientado a la innovación y a la interacción entre empresas y colectivos vinculados a la investigación y las actividades portuarias.

La Autoridad Portuaria detalla que se habilitará un “espacio interior flexible”, con “salas de reuniones de diferentes tamaños”, zona abierta de coworking y una sala diáfana para “eventos de diferentes formatos”, entre otras funcionalidades.

Entrada independiente

Como aspecto relevante, la tercera planta tendrá un acceso independiente del resto del edificio, de forma que puedan desarrollarse actividades en días y horarios en los que el resto del inmueble administrativo permanezca cerrado.

El presupuesto de la reforma que se proyecte no podrá superar los 500.000 euros, estando previsto que, tras los procesos de adjudicación del proyecto y de la propia obra, la construcción se realice a lo largo de 2027, en un plazo estimado de siete meses.

La iniciativa se enmarca en un planteamiento global de modernización de todo el edificio sede de la Autoridad Portuaria. En 2023 se reformó la segunda planta, donde el lugar que ocupaba una vivienda fue remodelado por completo y convertido en un espacio diáfano y funcional, con la habilitación de un aula de formación y diferentes salas de reuniones y videoconferencias. La obra, firmada por los arquitectos coruñeses Roberto Costas y Óscar Pedrós, fue seleccionada para el Premio de Arquitectura Española y mereció el Premio de Madera de Galicia.