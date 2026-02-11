Regresa a prisión el joven acusado de degollar a su compañera de piso en Paseo de Ronda

Agentes se llevan al detenido por degollar a su compañera de piso tras la reconstrucción de los hechos Quintana

Después de más de un mes en el Hospital Psiquiátrico de Oza, el joven acusado de degollar a su compañera de piso en diciembre ha regresado a prisión. Lo hizo la semana pasada, según confirman fuentes policiales, que comentan que durante todo este tiempo ha estado custodiado por agentes.

El joven veinteañero había ingresado en prisión sin fianza el 22 de diciembre. Sin embargo, se sospechaba que padece un trastorno mental. Las informaciones apuntan a que había exhibido un comportamiento paranoico días antes de que decidiera degollar a una de sus dos compañeras de piso, a las que acusaba de entrar en su habitación sin su permiso.

El sospechoso fue detenido el sábado 20 una vez había abandonado el piso tras haberle prendido fuego. Se encontraba en la calle cuando apareció el primer coche patrulla de la Policía Nacional.

Un testigo afirma que señaló desde la ventana a los agentes quién era el sospechoso, y así fue cómo apresaron al joven. Lo que se sabe es que los tres convivían en ese piso desde hacía unos cuatro meses. Fuentes no confirmadas afirman que las jóvenes se habrían quejado del comportamiento de su compañero de piso a la casera. Quizá ese fuera el detonante de la agresión. En todo caso, no parece que hubiera discusión previa. Él habría salido de su habitación armado con un cuchillo y degollado a la joven.

En ese momento, también se encontraba en el piso por lo menos la segunda compañera, que se refugió en su habitación. El vecino de enfrente había escuchado gritos y, cuando llamó a la puerta, le abrió la propia víctima, sangrando abundantemente.

Los servicios de emergencia la atendieron en el portal en un último intento de salvar su vida. A las 20.00 horas del sábado, el parte del Chuac solo hablaba de un “pronóstico grave”.