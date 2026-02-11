Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Marineda City diseña una programación especial de carnaval para toda la familia

Redacción
11/02/2026 11:14
Talleres infantiles de carnaval en Marineda City
El Ideal Gallego
Marineda City se prepara para vivir un carnaval por todo lo alto con una programación especial pensada para el disfrute de grandes y pequeños. El centro comercial, propiedad de MERLIN Properties, celebrará los días 14 y 16 de febrero dos jornadas repletas de espectáculo, música y disfraces en la plaza Emilia Pardo Bazán, situada en la planta baja de sus instalaciones.

El pistoletazo de salida será el sábado 14 de febrero a las 17.00 horas con el show familiar “Chungo que te cagas”, protagonizado por el artista Peter Punk. El espectáculo combinará circo, humor y malabares en una propuesta dinámica y participativa que promete arrancar carcajadas y sorprender al público de todas las edades.

La tarde continuará con actividades dirigidas a los más pequeños: a partir de las 18.30 horas habrá sesión de pintacaras y reparto de algodón de azúcar, completando una jornada pensada para que las familias disfruten juntas del ambiente festivo.

Las celebraciones seguirán el lunes 16 de febrero a las 17.30 horas con uno de los platos fuertes del programa: un gran concurso de disfraces que repartirá 1.000 euros en premios entre los participantes. El evento contará además con la animación musical de un DJ en directo, creando un entorno festivo que conectará con el espíritu del Antroido coruñés.

El jurado estará compuesto por La Paca, figura imprescindible del Carnaval en A Coruña, junto a reconocidas influencers locales del ámbito lifestyle como Patricia García (@donkeycool) y Nerea Rodríguez (@nererodriiiguez), que aportarán su visión creativa y festiva a la valoración de los disfraces.

Para participar en el certamen será necesario realizar inscripción previa, que podrá formalizarse de manera presencial en el punto de atención al cliente (junto a La Bottega) o enviando un correo electrónico a informacion@marinedacity.com.

Con esta programación especial, Marineda City refuerza su apuesta por ofrecer experiencias de ocio y entretenimiento más allá de las compras, consolidándose como un espacio de encuentro para las familias en una de las fechas más arraigadas y esperadas del calendario festivo coruñés.

