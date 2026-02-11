María Pita restaura la placa de Wenceslao Fernández Flórez en su casa natal de la calle Torreiro

Además de la restauración de la placa, se conmemoró el centenario de 'Las siete columnas' Cedida

La alcaldesa, Inés Rey, y el presidente de la Fundación Wenceslao Fernández Flórez, José Luis Castro de Paz, supervisaron esta mañana los trabajos de restauración de la placa conmemorativa de la casa natal de Fernández Flórez, en el número 16 de la calle Torreiro. La placa se redescubrió hoy, cuando se cumplen 141 años del nacimiento del célebre escritor y periodista coruñés.

Rey aludía en el acto a que era un año especial también porque se conmemora el centenario de ‘Las siete columnas’, la obra que le valió a Fernández Flórez ganar el Concurso Nacional de Literatura de 1926, lo que se puede considerar como el predecesor del Premio Nacional de Narrativa que se entrega en la actualidad.

El Ayuntamiento saneó la placa que recuerda al escritor en su hogar natal de Torreiro, situada entre la primera y la segunda planta, repintando también las letras de a misma, que habían perdido su policromía original. Además, se ha instalado una segunda placa, en el bajo del inmueble, a pie de calle, con la leyenda: “O pobo da Coruña á memoria do insigne escritor e xornalista Wenceslao Fernández Flórez”.

El célebre periodista coruñés fue una de esas personas que pudo ver en vida como la ciudad le rendía homenaje en vida, cuando el Ayuntamiento le puso su nombre a una calle de la urbe. “Sí, es grato incorporarse a tal nomenclatura; es formar parte de la ciudad misma. Satisface conmovedoramente. Pero... Pero cuando algún hombre, amigos míos, recibe este halago afectuoso nota que con él ha entrado en su espíritu un turbador sentimiento de responsabilidad”, escribía Fernández Flórez en un artículo recogido en el libro ‘A bordo dun barco inmóbil’, editado por la Asociación de la Prensa.

Influencia tras 141 años

La influencia de la figura de Fernández Flórez sigue vigente 141 años después de su nacimiento.

Su característica comicidad quedaba patente en sus escritos, ya fueran artículos en prensa o algunas de sus novelas. Tan patente fue su humor que su busto forma parte de la plaza del Humor coruñesa y su nombre ha quedado grabado en uno de los premios que entrega cada año el Encuentro Mundial de Humorismo.

Su obra no solo le valió premios como el mentado Concurso Nacional de Literatura hace un siglo, sino que perduró en el tiempo y dio incluso el salto a la gran pantalla. Fue el caso de 'El bosque animado', que llevó a la pantalla José Luis Cuerda.

La influencia de su obra quedó patente hace unos días, cuando el músico Leiva explicaba en televisión que, precisamente, la película que dirigió Cuerda basándose en la obra de Fernández Flórez sigue siendo, a día de hoy, su cinta favorita.